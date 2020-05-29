李現剪寸頭Man炸！男人夏天最帥髮型 彭于晏寸頭經典

到了炎熱的夏天，許多男人也都一改冬天的中長髮造型，改剪起Man味十足的超短寸頭，近期大陸當紅鮮肉男星李現，就剪了超短的寸頭，照片一曝光，馬上讓網友大呼「又戀愛了」、「男人就要寸頭才帥啊」，盤點過去男星剪寸頭，台灣男星彭于晏的寸頭造型，可說是經典。髮型師也表示，夏天一到，剪寸頭的人變多了，但也是要考慮臉型。

鮮肉男星李現過去的髮型，多數是中長髮且中分，走瀟灑的造型，但最近剪了超短的寸頭，反而更能凸顯出他立體的五官，髮型師就分析，李現的五官夠立體，剪寸頭能讓他看起來更俐落有型。

要說剪寸頭的經典，當是彭于晏，因為他瘦長臉，是剪寸頭的最佳臉型，馬上讓帥氣度加分，更形塑出他獨特的男人魅力。

香港男星陳偉霆也是寸頭代表，他同樣臉型偏長，有好看的額頭，因此寸頭也為他的造型加分；另位大陸男星李易峰，也曾以寸頭現身，他顴骨較高，讓臉型看起來更立體。