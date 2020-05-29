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開芯就開心 Breguet 開放式表面 百年工藝一眼飽覽
創新，有時不一定是驚天動地的躍進式演化，透過形式上的創新，總也能帶來視覺上的新意，一如Breguet在2005年首款的Tradition傳世系列，openworked的開放式表面，模糊了結構與正反內裡的界線。2020將是Tradition傳世系列問世的第15年，品牌再次帶來三款系出同門之作：7047黃K金腕表、7077白K金腕表與7038玫瑰金鑽表，似是再度喚醒收藏家對Tradition的關注。
事實上Tradition的問世，靈感來自一件1796年的古董Souscription懷表；以齒輪的固定夾板、寶璣專利的降落傘式避震器，以及寶璣式擺輪游絲，都能在7047黃金腕表中找到歷史的光影足跡，同時見證過往兩百多年前的創意與前衛，流傳至今；而Tradition系列7077計時碼表則採用兼具創新發明與美學的雙擒縱系統，表面上七點鐘的擒縱系統專供計時碼錶使用，振頻為每小時36,000轉，右邊則為走時使用，振頻為每小時21,600轉，同時兩者皆使用了矽質零件與鈦合金擺輪，是當代寶璣製表技術力的體現。
而另一只Tradition Dame 7038仕女鑽表同樣採取開放式表面，除了玫瑰金表圈鑲嵌以鑽石，正中央的發條盒也加上了對稱、幾何的花瓣修飾。同時十點鐘方向的秒針顯示也帶有逆跳（Retrograde）功能。所有的機芯零件半開放、半掩蔽，帶有「猶抱琵琶半遮面」的趣味，因為「開芯」，懂得賞玩、就開心。
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