開芯就開心 Breguet 開放式表面 百年工藝一眼飽覽

創新，有時不一定是驚天動地的躍進式演化，透過形式上的創新，總也能帶來視覺上的新意，一如Breguet在2005年首款的Tradition傳世系列，openworked的開放式表面，模糊了結構與正反內裡的界線。2020將是Tradition傳世系列問世的第15年，品牌再次帶來三款系出同門之作：7047黃K金腕表、7077白K金腕表與7038玫瑰金鑽表，似是再度喚醒收藏家對Tradition的關注。

事實上Tradition的問世，靈感來自一件1796年的古董Souscription懷表；以齒輪的固定夾板、寶璣專利的降落傘式避震器，以及寶璣式擺輪游絲，都能在7047黃金腕表中找到歷史的光影足跡，同時見證過往兩百多年前的創意與前衛，流傳至今；而Tradition系列7077計時碼表則採用兼具創新發明與美學的雙擒縱系統，表面上七點鐘的擒縱系統專供計時碼錶使用，振頻為每小時36,000轉，右邊則為走時使用，振頻為每小時21,600轉，同時兩者皆使用了矽質零件與鈦合金擺輪，是當代寶璣製表技術力的體現。