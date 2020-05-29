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Poki棒棒冰變「冰沙」！夏日療癒系「色彩飲」當道
疫情衝擊下，因為長期緊繃的心情，帶動新的一波「療癒型經濟」，其中，又以夏日最夯的飲品為最，各家新品莫不在「色彩」上下功夫，美型美色絕對必要。
根據市場資料顯示，國內去年餐飲營業額為8,116億元，其中，包裝飲料的市場也達550億元，飲料的消費能量仍在，但口味會跟著環境趨勢快速變化。開元食品發現，今年市場就出現「療癒型」經濟的缺口，清涼BOGARI氣泡水可以同時滿足餐廳、手搖飲料、咖啡廳、甚至居酒屋酒吧等通路型的多樣化飲品需求，業績翻漲。
開元食品也分享簡單創意完成的「藍色珊瑚」氣泡調飲，以BOGARI氣泡水為基底，酌量搭配MONIN藍柑風味糖漿及充滿童趣的可爾必思，放入冰塊，再倒入BOGARI氣泡水，輕微攪拌就成了一杯具有藍色層次感「藍色珊瑚」。
85度C則獨家與百吉推出聯名商品，找回兒時記憶的「棒棒冰」，將Poki變身棒棒冰沙，包括蘇打、檸檬、乳酸等三種口味，色彩同樣超繽紛，每杯55元。
六角國際旗下手搖茶飲品牌「日出茶太Chatime」，夏季嚴選台灣果王芒果與果后荔枝，推出2款季節限定鮮果冰沙，以繽紛色彩、霸氣果肉搶市。像是「霸氣芒果王」，以整顆新鮮芒果搭配泰式經典甜品椰汁芒果糯米，打造南洋風味「用喝的甜品」；「黃金荔之后」則以鮮甜荔枝果肉大器鋪滿杯面、點綴黃金脆片，美麗層次，療癒力十足。
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