大倉久和住房2.2折4千有找 送早餐+1,500元餐飲抵用金

尤傑尼歐受過深厚繪畫學院訓練，善用乖張詭譎的奇幻美感，將滿幅的故事濃縮在一張影像創作上，讓視覺穿透媒材形塑磅礡的光影史詩，他精緻的敘事手法、精湛傑出的創作才能，讓他奪得多項國際攝影殊榮，成為時尚品牌及雜誌圈炙手可熱的鬼才攝影師。

2020-05-29 16:30