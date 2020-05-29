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大倉久和住房2.2折4千有找 送早餐+1,500元餐飲抵用金
大倉久和大飯店史無前例推出「國人優惠」住房專案，價格最低每晚3,900元起，入住期間至7月31日，不分平假日，價格已含稅、服務費及早餐，另可享15:00延遲退房、加贈1,500元館內餐飲現金抵用券。此專案住客限定持有中華民國身分證或護照及外僑居留證者適用。
此外，為配合不同住宿需求的多樣化用餐選擇，歐風館自助餐廳於周一至五供應「半自助早餐」，主餐四選一，包含東京大倉秘傳50年配方的大統領法式吐司組合、日式鰻魚豆腐煮定食、台灣風早餐以及格子鬆餅組合；周六、日以及國定假日連續假期提供自助早餐。
此優惠不得與其它活動合併使用，官網：http://www.okurataipei.com.tw。訂房專線：02-2181-5120。
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