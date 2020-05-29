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大倉久和住房2.2折4千有找 送早餐+1,500元餐飲抵用金

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
大倉久和大飯店融合歐洲古典元素客房，有一大床、兩小床房型可供選擇。圖／大倉久和大飯店提供
大倉久和大飯店融合歐洲古典元素客房，有一大床、兩小床房型可供選擇。圖／大倉久和大飯店提供

大倉久和大飯店史無前例推出「國人優惠」住房專案，價格最低每晚3,900元起，入住期間至7月31日，不分平假日，價格已含稅、服務費及早餐，另可享15:00延遲退房、加贈1,500元館內餐飲現金抵用券。此專案住客限定持有中華民國身分證或護照及外僑居留證者適用。

此外，為配合不同住宿需求的多樣化用餐選擇，歐風館自助餐廳於周一至五供應「半自助早餐」，主餐四選一，包含東京大倉秘傳50年配方的大統領法式吐司組合、日式鰻魚豆腐煮定食、台灣風早餐以及格子鬆餅組合；周六、日以及國定假日連續假期提供自助早餐。

此優惠不得與其它活動合併使用，官網：http://www.okurataipei.com.tw。訂房專線：02-2181-5120。

歐風館周一到五提供「半自助早餐」，有台灣新鮮蜂巢蜜、燻鮭魚、西式冷肉盤、起司盤、沙拉吧、手工製麵包、各式麥片、寶島水果及義大利三大國寶之一的illy咖啡等。圖／大倉久和大飯店提供
歐風館周一到五提供「半自助早餐」，有台灣新鮮蜂巢蜜、燻鮭魚、西式冷肉盤、起司盤、沙拉吧、手工製麵包、各式麥片、寶島水果及義大利三大國寶之一的illy咖啡等。圖／大倉久和大飯店提供

護照 國定假日 中華民國

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