星宇航空機上安全影片 美電視奧斯卡報七項得獎率100%

有「美國電視節目界奧斯卡」之泰利獎（Telly Awards）近日公布第41屆獲獎名單，星宇航空「STARWONDERERS星探者」機上安全影片，共報名參與7項技術類獎項，全數獲獎。包括動畫、美術指導、旅遊類影像、3D 圖像/動畫、視覺特效、3D動畫、3D 動畫應用，共獲7座銀獎。

「STARWONDERERS星探者」機上安全影片為星宇航空集結台灣頂尖製作團隊：大禧堂廣告、大於製作及夢想動畫共同打造，原創性的腳本及豐富多元、微妙微肖的角色，展現高水準的製作品質。影片於去年11月發表後即引起廣大的回響，YouTube瀏覽人次迅速突破百萬。此次由夢想動畫提報，與全球各頂尖製作團隊共同角逐國際獎項，報名得獎率100%，讓台灣的動畫影片製作水準再度閃耀國際。

泰利獎創立於1979年，為表揚優秀的電視節目、短片、廣告及各類型態影片的最高獎項，每年都會吸引上萬件來自世界各地的影視作品報名角逐，包含HBO、CNN、NETFLIX、DC、Disney等知名英美頻道都會提供作品參與競賽。評審由200位以上影視、廣告專業人員共同擔當，是各國際影視公司、廣告相關產業爭相競逐的獎項之一。