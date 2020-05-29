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SEIKO鮪魚罐又進化了！招牌潛水表染上復古、軍事風

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
SEIKO今年全新的Street Series系列腕表，以70年代經典潛水表與80年代科幻電影獲取設計靈感。
SEIKO今年全新的Street Series系列腕表，以70年代經典潛水表與80年代科幻電影獲取設計靈感。

有在關注SEIKO的人，一定對於Prospex系列不會陌生，而且「潛水表」更是受到許多人的青睞。其中採用金屬保護殼的系列表款，因為外型狀似罐頭食品，因此被表迷暱稱為「鮪魚罐」而得名。而在2018年推出「Street Series」新系列，就是在這樣的基礎上，加入了街頭元素，帶來更多創新且多元的風貌。

而SEIKO今年全新的Street Series系列四只表款，就以70年代經典潛水表與80年代科幻電影獲取靈感，並以都市野生型態「Urban Safari」作為設計風格。首先在6月會上市的雙顯模式SNJ029P1、SNJ031P1腕表，原型就來自1982年發行的H558-5009款，具備了雙重顯示和大型外胴保護圈。不過會成為表迷們津津樂道卻是阿諾史瓦辛格曾在《Commando/魔鬼司令》以及《Predator/終極戰士》兩部電影中配戴過。然而新版設計添加了經典卡其色與軍綠配色，另一方面軍事風格同時也呼應了帶有淵源的兩部電影。另外，原型表使用了箭形指針以及圓點、棒狀混用的時標保留更多潛水表元素，新版則將指針及時標統一為棒狀樣式，讓整體的印象更為洗鍊。

不只有雙顯模式腕表會推出，緊接在8月上市的SRPE29J1和SRPE31J1兩款，就搭載了4R36自動機械機芯，大三針加上日期、星期顯示的表面一如「鮪魚罐」的基本配置，令人一眼就能辨識出系列的DNA。且除了卡其色之外使用的灰色設計也別具一格，搭配雙色表圈更是時下最受歡迎的樣式，是機械表玩家的最愛。

SEIKO Prospex Street Series系列SNJ029P1腕表，搭載H851太陽能計時機芯17,900元。圖／SEIKO提供
SEIKO Prospex Street Series系列SNJ029P1腕表，搭載H851太陽能計時機芯17,900元。圖／SEIKO提供
SEIKO Prospex Street Series系列SRPE29J1腕表，搭載4R36機械機芯19,500元。圖／SEIKO提供
SEIKO Prospex Street Series系列SRPE29J1腕表，搭載4R36機械機芯19,500元。圖／SEIKO提供
SEIKO Prospex Street Series系列SNJ031P1腕表，搭載H851太陽能計時機芯17,900元。圖／SEIKO提供
SEIKO Prospex Street Series系列SNJ031P1腕表，搭載H851太陽能計時機芯17,900元。圖／SEIKO提供
SEIKO Prospex Street Series系列SRPE31J1腕表，搭載4R36機械機芯19,500元。圖／SEIKO提供
SEIKO Prospex Street Series系列SRPE31J1腕表，搭載4R36機械機芯19,500元。圖／SEIKO提供

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