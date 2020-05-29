SEIKO鮪魚罐又進化了！招牌潛水表染上復古、軍事風

有在關注SEIKO的人，一定對於Prospex系列不會陌生，而且「潛水表」更是受到許多人的青睞。其中採用金屬保護殼的系列表款，因為外型狀似罐頭食品，因此被表迷暱稱為「鮪魚罐」而得名。而在2018年推出「Street Series」新系列，就是在這樣的基礎上，加入了街頭元素，帶來更多創新且多元的風貌。

而SEIKO今年全新的Street Series系列四只表款，就以70年代經典潛水表與80年代科幻電影獲取靈感，並以都市野生型態「Urban Safari」作為設計風格。首先在6月會上市的雙顯模式SNJ029P1、SNJ031P1腕表，原型就來自1982年發行的H558-5009款，具備了雙重顯示和大型外胴保護圈。不過會成為表迷們津津樂道卻是阿諾史瓦辛格曾在《Commando/魔鬼司令》以及《Predator/終極戰士》兩部電影中配戴過。然而新版設計添加了經典卡其色與軍綠配色，另一方面軍事風格同時也呼應了帶有淵源的兩部電影。另外，原型表使用了箭形指針以及圓點、棒狀混用的時標保留更多潛水表元素，新版則將指針及時標統一為棒狀樣式，讓整體的印象更為洗鍊。