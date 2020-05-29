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SEIKO鮪魚罐又進化了！招牌潛水表染上復古、軍事風
有在關注SEIKO的人，一定對於Prospex系列不會陌生，而且「潛水表」更是受到許多人的青睞。其中採用金屬保護殼的系列表款，因為外型狀似罐頭食品，因此被表迷暱稱為「鮪魚罐」而得名。而在2018年推出「Street Series」新系列，就是在這樣的基礎上，加入了街頭元素，帶來更多創新且多元的風貌。
而SEIKO今年全新的Street Series系列四只表款，就以70年代經典潛水表與80年代科幻電影獲取靈感，並以都市野生型態「Urban Safari」作為設計風格。首先在6月會上市的雙顯模式SNJ029P1、SNJ031P1腕表，原型就來自1982年發行的H558-5009款，具備了雙重顯示和大型外胴保護圈。不過會成為表迷們津津樂道卻是阿諾史瓦辛格曾在《Commando/魔鬼司令》以及《Predator/終極戰士》兩部電影中配戴過。然而新版設計添加了經典卡其色與軍綠配色，另一方面軍事風格同時也呼應了帶有淵源的兩部電影。另外，原型表使用了箭形指針以及圓點、棒狀混用的時標保留更多潛水表元素，新版則將指針及時標統一為棒狀樣式，讓整體的印象更為洗鍊。
不只有雙顯模式腕表會推出，緊接在8月上市的SRPE29J1和SRPE31J1兩款，就搭載了4R36自動機械機芯，大三針加上日期、星期顯示的表面一如「鮪魚罐」的基本配置，令人一眼就能辨識出系列的DNA。且除了卡其色之外使用的灰色設計也別具一格，搭配雙色表圈更是時下最受歡迎的樣式，是機械表玩家的最愛。
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