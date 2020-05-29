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抗疫有成！身分證號對中4個「0」 六福村免費入園

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
6月期間遊六福村，凡是身分證字號含1個0，可享499元(原價999元)優惠購票，身分證字號含有4個0的超級幸運星，還能免費入園。圖／六福村提供
6月期間遊六福村，凡是身分證字號含1個0，可享499元(原價999元)優惠購票，身分證字號含有4個0的超級幸運星，還能免費入園。圖／六福村提供

歷經長期抗疫有成，中央政府宣布6月7日起可望鬆綁、擴大解禁，六福村主題遊樂園特別企劃6月限時優惠，凡是身分證字號含數字「0」即享優惠，對中4個「0」還可免費入園玩到底。

隨著疫情逐漸趨緩，防疫新生活運動也隨之開跑。六福村行銷經理黃淑芳表示，6月1日起至6月30日一整個月期間，凡是身分證字號含1個0，可享499元(原價999元)優惠購票，含2個0優惠票價399元，3個0只要299元，身分證字號含有4個0的超級幸運星，則可免費入園。

六福村近期口碑發燒的「動物派對」系列活動，本周進入最後倒數，感受由烏干達好朋友領銜出場充滿歡樂氣氛的「動物大遊行」，期間限定的狐獴、紅毛猩猩動物解說導覽，以及探索神秘動物骨頭教育課程等，可以邊玩邊學知識。

相關優惠可至六福村官網查詢：http://www.leofoo.com.tw/village/

身分證 發燒 疫情

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