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支援8K錄影、還能錄ASMR聲！LG V60 ThinQ 5G Dual Screen搶先登台

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
LG首款5G雙螢幕手機LG V60 ThinQ 5G Dual Screen即將於6月1日登台開賣，單機價33,900元。記者陳立儀／攝影
LG首款5G雙螢幕手機LG V60 ThinQ 5G Dual Screen即將於6月1日登台開賣，單機價33,900元。記者陳立儀／攝影

台灣迎接5G元年，5G旗艦手機紛紛搶先登台，LG首款5G雙螢幕手機LG V60 ThinQ 5G Dual Screen即將於6月1日起由中華電信獨家開賣，搭配LG Dual Screen可一次擁有兩個6.8吋大螢幕，不僅是LG首款支援8K動態影像錄製技術的手機，還首次搭載4Mics語音對焦錄音與ASMR錄音功能，在台灣推出雅痞藍色，單機價33,900元。

LG新一代旗艦機皇LG V60 ThinQ 5G Dual Screen的雙螢幕再升級，搭載6.8吋20.5：9 OLED FHD＋超大螢幕，透過雙螢幕操作，逛網拍、追劇的同時也可即時回覆好友訊息，輕鬆達成多工操作；同時也搭載了2.1吋OLED Cover Display，在工作或會議時不必翻開手機就可隨時掌握時間與即時訊息通知。

超高畫質影音是5G時代的重頭戲之一，LG V60 ThinQ 5G Dual Screen支援8K動態影像錄製技術手機，在5G開台後可透過高速傳輸分享至雲端；雙主鏡頭包括6,400萬畫素標準鏡頭及1,300萬畫素117°廣角鏡頭，支援OIS光學防手震，搭配AI智慧夜拍技術，低光源拍攝更細緻，還有可拍出3D照片的ToF HQVGA鏡頭；前置鏡頭為1,000萬畫素，支援100連拍。

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen搭載的ASMR錄音技術，可於拍攝影片時自動調校錄音功能，下雨聲、倒汽水時冒出的氣泡療癒聲、煎牛排的聲音都能輕鬆收錄，在社群分享影音時更有哏。另外還有5,000mAh大電量、IP68防水防塵、通過MIL－STD810 美國軍規防護認證等特色。

6月1日起搭配中華電信大4G購機方案，月付1,399元、綁約30個月，可享上網吃到飽、行動最大網內免費講，LG V60 ThinQ 5G Dual Screen專案價15,990元。

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen全台巡迴體驗車首站將於5月30日在台北信義香堤大道廣場起跑，並將連續4周於周六、日快閃於台北、台中、高雄，活動現場完成體驗並填寫問卷，有機會抽中LG V60 ThinQ 5G Dual Screen、LG K61、LG客製化手機無線充電盤等好禮。

LG首款5G雙螢幕手機LG V60 ThinQ 5G Dual Screen將於6月1日登台開賣，由中華電信獨賣。圖／LG提供
LG首款5G雙螢幕手機LG V60 ThinQ 5G Dual Screen將於6月1日登台開賣，由中華電信獨賣。圖／LG提供
LG V60 ThinQ 5G Dual Screen搭載全新4Mics語音對焦錄音。圖／LG提供
LG V60 ThinQ 5G Dual Screen搭載全新4Mics語音對焦錄音。圖／LG提供
LG V60 ThinQ 5G Dual Screen擁有6.8吋超大雙螢幕。圖／LG提供
LG V60 ThinQ 5G Dual Screen擁有6.8吋超大雙螢幕。圖／LG提供
LG首款5G雙螢幕手機LG V60 ThinQ 5G Dual Screen即將於6月1日登台開賣，單機價33,900元。記者陳立儀／攝影
LG首款5G雙螢幕手機LG V60 ThinQ 5G Dual Screen即將於6月1日登台開賣，單機價33,900元。記者陳立儀／攝影
LG V60 ThinQ 5G Dual Screen配備6,400萬畫素標準鏡頭及1,300萬畫素117°廣角鏡頭，還有可拍出3D照片的ToF HQVGA鏡頭。圖／LG提供
LG V60 ThinQ 5G Dual Screen配備6,400萬畫素標準鏡頭及1,300萬畫素117°廣角鏡頭，還有可拍出3D照片的ToF HQVGA鏡頭。圖／LG提供

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