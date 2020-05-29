支援8K錄影、還能錄ASMR聲！LG V60 ThinQ 5G Dual Screen搶先登台

台灣迎接5G元年，5G旗艦手機紛紛搶先登台，LG首款5G雙螢幕手機LG V60 ThinQ 5G Dual Screen即將於6月1日起由中華電信獨家開賣，搭配LG Dual Screen可一次擁有兩個6.8吋大螢幕，不僅是LG首款支援8K動態影像錄製技術的手機，還首次搭載4Mics語音對焦錄音與ASMR錄音功能，在台灣推出雅痞藍色，單機價33,900元。

LG新一代旗艦機皇LG V60 ThinQ 5G Dual Screen的雙螢幕再升級，搭載6.8吋20.5：9 OLED FHD＋超大螢幕，透過雙螢幕操作，逛網拍、追劇的同時也可即時回覆好友訊息，輕鬆達成多工操作；同時也搭載了2.1吋OLED Cover Display，在工作或會議時不必翻開手機就可隨時掌握時間與即時訊息通知。

超高畫質影音是5G時代的重頭戲之一，LG V60 ThinQ 5G Dual Screen支援8K動態影像錄製技術手機，在5G開台後可透過高速傳輸分享至雲端；雙主鏡頭包括6,400萬畫素標準鏡頭及1,300萬畫素117°廣角鏡頭，支援OIS光學防手震，搭配AI智慧夜拍技術，低光源拍攝更細緻，還有可拍出3D照片的ToF HQVGA鏡頭；前置鏡頭為1,000萬畫素，支援100連拍。

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen搭載的ASMR錄音技術，可於拍攝影片時自動調校錄音功能，下雨聲、倒汽水時冒出的氣泡療癒聲、煎牛排的聲音都能輕鬆收錄，在社群分享影音時更有哏。另外還有5,000mAh大電量、IP68防水防塵、通過MIL－STD810 美國軍規防護認證等特色。

6月1日起搭配中華電信大4G購機方案，月付1,399元、綁約30個月，可享上網吃到飽、行動最大網內免費講，LG V60 ThinQ 5G Dual Screen專案價15,990元。