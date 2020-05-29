夏季到！香水也要換季 嬌蘭花草水語2瓶新香清爽迷人

夏季來臨，保養品要換季，香水當然也要換季。炎熱天氣的香水，可挑選清新的調性，帶來放鬆的氛圍。而香迷們，一看見金色蜜蜂與蜂巢式點綴瓶身就不陌生。來自法國嬌蘭花草水語香氛系列，再度推出2款夏季清新調的香水，以血橙、紅石榴來衝擊夏季感官，感受大自然的喜悅感，花草水語就是最好的夏日香氛襯衣。

誕生於1999年的花草水語香氛系列，每一年都由第五代首席調香師帝埃里‧瓦賽（Thierry Wasser）研調出新香味，帶領大家探索感官，每年的新品讓人期盼，而花草水語也表達如同一封美麗的邀請函，將調香師的世外桃源寄給每一個香迷，一同感受浩瀚自然給予我們的禮物。

花草水語系列在夏季推出「日光澄香淡香水ORANGE​ SOLEIA」，將活力的血橙結合零陵香豆與薄荷、佛手柑，為花草水語注入了輕盈的靈魂，噴灑瞬間，彷彿嗅到了夏日裡的自在與輕鬆，就如同內心中的一座果香調噴泉般，潺潺而出。

另一瓶新香則是「夏恣紅榴淡香水GRANADA​ SALVIA」，它就像是溫暖的安達盧西亞花園，一噴瞬間散發出紅石榴、青草調性，給人充滿著愉悅、歡快感，而中調黑醋栗、柏樹、檸檬、佛手柑，將帶出淡淡的木質調性，與果香調性的衝擊，瞬間在嗅覺中爆發，鼠尾草、玫瑰、白麝香、廣藿香、蘚苔，為後調，卻給人一種安撫與平靜的感受，非常適合在陽光的早晨上，感受這分歡喜。

嬌蘭也在夏季，全新改版白色絲紋蜜蜂圖騰燙金提袋、全新法式禮盒，6月起凡於嬌蘭官方線上旗艦店任購滿4,500元，享有奢華法式禮盒包裝；不限金額也享精美法式禮袋包裝。