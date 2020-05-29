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時尚媽咪Melody秀美腿 加持AllSaints亞洲首間概念店

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
時尚媽咪Melody穿著AllSaints Kota墨綠色印花洋裝7,200元、Alva米白色西裝外套8,900元。記者陳立凱／攝影
時尚媽咪Melody穿著AllSaints Kota墨綠色印花洋裝7,200元、Alva米白色西裝外套8,900元。記者陳立凱／攝影

倫敦時尚品牌AllSaints選在微風信義百貨，開設亞洲首家概念店，找來「帶貨王」時尚媽咪Melody（殷悅）先以直播方式帶逛，並分享夏日最美穿搭訣竅。一見到媒體更是開心打招呼，因為疫情無法出國還說「真的悶壞了」，不知道下一次見到國外的家人會是何時。

不過因為防疫在家，Melody也沒閒著，反而多了許多新嘗試，她與大家分享與姊妹淘共同做podcast，算是意外收穫。Melody還提到過往夏天時，她幾乎都不在台灣，一定飛回洛杉磯的娘家陪家人，短褲的造型就是她的夏日「定番款」。因此在受邀來帶逛AllSaints全新概念店時，也相中不少好搭配的單品，Melody力推不同的短褲「特別是迷彩款的，穿起來腿看起來修長」。另外，像是輕薄的印花洋裝、高腰剪裁的褲款也是她要入手的清單，Melody說「因為女兒現在已經國中了，許多衣服都可以共用」，所以可以和她交換，很實穿。

因為有新血加入設計團隊，因此AllSaints從去年就開始著手，改變品牌形象與定位，連帶的系列服飾與店裝都給人煥然一新的印象。全球第一間概念店在曼徹斯特登場，而台灣防疫有成，因此亞洲的第一間全新概念店就落腳微風信義百貨。佔地共27坪，新的店裝不再有如過去的骨董縫紉機來裝飾，取而代之的是俐落線條的層架和更明亮的配色，還採用了未修飾的混凝土牆面。AllSaints解釋希望藉由這樣的方式，展現倫敦的風貌也是不斷與時俱進，而新店面的成立也推出了兩款白色蛇紋包款與印花男裝襯衫當作獨賣款，讓消費者直接感受到品牌的變化。

AllSaints Karma短袖上衣2,300元。圖／AllSaints提供
AllSaints Karma短袖上衣2,300元。圖／AllSaints提供
AllSaints Sheringham白色蛇紋壓紋斜背包12,900元 (微風信義獨家)。圖／AllSaints提供
AllSaints Sheringham白色蛇紋壓紋斜背包12,900元 (微風信義獨家)。圖／AllSaints提供
AllSaints Conceal迷彩針織短袖上衣5,000元 (微風信義獨家)。圖／AllSaints提供
AllSaints Conceal迷彩針織短袖上衣5,000元 (微風信義獨家)。圖／AllSaints提供
AllSaints Hannah迷彩綁帶短褲5,000元。圖／AllSaints提供
AllSaints Hannah迷彩綁帶短褲5,000元。圖／AllSaints提供
AllSaints Penny淡粉色暈染上衣5,000元。圖／AllSaints提供
AllSaints Penny淡粉色暈染上衣5,000元。圖／AllSaints提供
AllSaints Lior黑色雙釦環跟靴12,900元。圖／AllSaints提供
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AllSaints亞洲首間概念店落腳微風信義百貨，有別以往改以更明亮的色彩來裝潢。圖／AllSaints提供
AllSaints亞洲首間概念店落腳微風信義百貨，有別以往改以更明亮的色彩來裝潢。圖／AllSaints提供
AllSaints Kanaloa夏威夷棕櫚樹印花襯衫4,800元(微風信義獨家)。 圖／AllSaints提供
AllSaints Kanaloa夏威夷棕櫚樹印花襯衫4,800元(微風信義獨家)。 圖／AllSaints提供
AllSaints選在微風信義百貨，開設亞洲首家概念店，找來時尚媽咪Melody帶逛。記者陳立凱／攝影
AllSaints選在微風信義百貨，開設亞洲首家概念店，找來時尚媽咪Melody帶逛。記者陳立凱／攝影

品牌 微風

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