時尚媽咪Melody秀美腿 加持AllSaints亞洲首間概念店

倫敦時尚品牌AllSaints選在微風信義百貨，開設亞洲首家概念店，找來「帶貨王」時尚媽咪Melody（殷悅）先以直播方式帶逛，並分享夏日最美穿搭訣竅。一見到媒體更是開心打招呼，因為疫情無法出國還說「真的悶壞了」，不知道下一次見到國外的家人會是何時。

不過因為防疫在家，Melody也沒閒著，反而多了許多新嘗試，她與大家分享與姊妹淘共同做podcast，算是意外收穫。Melody還提到過往夏天時，她幾乎都不在台灣，一定飛回洛杉磯的娘家陪家人，短褲的造型就是她的夏日「定番款」。因此在受邀來帶逛AllSaints全新概念店時，也相中不少好搭配的單品，Melody力推不同的短褲「特別是迷彩款的，穿起來腿看起來修長」。另外，像是輕薄的印花洋裝、高腰剪裁的褲款也是她要入手的清單，Melody說「因為女兒現在已經國中了，許多衣服都可以共用」，所以可以和她交換，很實穿。