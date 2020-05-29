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兩代籃球天王 喬丹PK小皇帝詹姆士 超級腕表比一比

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
「小皇帝」LeBron James在母親節時，分別貼出兩張與妻子、母親的合照，當時手上則配戴了Richard Mille腕表。圖 / 翻攝自ig。
「小皇帝」LeBron James在母親節時，分別貼出兩張與妻子、母親的合照，當時手上則配戴了Richard Mille腕表。圖 / 翻攝自ig。

NBA球場上，小皇帝詹姆士（LeBron James）和籃球大帝喬丹（Michael Jordan）誰是最強第一人的話題？總是球迷間的熱議焦點。然而畢竟時空背景不同、對戰對手不同，但隨著近日喬丹的紀錄片「最後之舞The Last Dance」的上映，重新成為網路津津樂道的討論話題。球場外，兩人富可敵國，手腕上配戴過的手表則成為腕表愛好者的另類焦點。

LeBron James原就喜愛運動風格，愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹離岸型計時碼表、勞力士（Rolex），不時出現在他的社群帳號或公眾出席場合，但其實LeBron James最值得留心的一枚「大腕」卻是Richard Mille的一只藍白色Quartz TPT®表殼的RM 11-03 Jean Todt職業生涯50週年紀念腕表，表款具可調節式轉盤，時間顯示與飛返計時碼表功能，日前母親節時，LeBron James曾配戴他分別跟母親與妻子合照，可見其重要性。

而籃球大帝喬丹早從多年前就是雅典表（Ulysse Nardin）的愛好者，而且喬丹的收藏甚豐，IWC的小王子特別版萬年曆、雅克德羅（Jaquet Droz）的Grande Seconde Ceramic、URWERK的UR-203、Rolex的黑色表面Sky-Dweller年曆表，都是他的收藏之一，比較特別的是他還有一只雅典表的珠寶客訂版Royal Blue皇家陀飛輪，未鑲鑽款式約為900萬8,500元，全球限量30只，喬丹配戴的全鑲鑽珠寶款則高達3,550萬。

值得一提的是，因為「最後之舞The Last Dance」也令人回想起公牛王朝時期，和喬丹搭擋享有「天下第二人」封號的球星史考特皮朋（Scottie Pippen）；雖然皮朋退休後已少在鎂光燈前現身，但其實皮朋除了曾配戴過愛彼的皇家橡樹離岸型計時碼表迷彩藍色版，「最後之舞」中一幕受訪的鏡頭他手上則有一只羅杰杜彼（Roger Dubuis）的Excalibur鏤空雙陀飛輪，訂價約1,248萬台幣，只能說籃球天王們的手上之選，個個大有來頭。

母親節時，「小皇帝」LeBron James配戴了RICHARD Mille的RM 11-03 Jean Todt職業生涯50週年紀念款，腕表訂價約597萬，全球限量150只。圖 / RICHARD MILLE提供。
母親節時，「小皇帝」LeBron James配戴了RICHARD Mille的RM 11-03 Jean Todt職業生涯50週年紀念款，腕表訂價約597萬，全球限量150只。圖 / RICHARD MILLE提供。
除了皇家橡樹計時碼表，Scottie Pippen在「最後之舞The Last Dance」紀錄片中也戴上了Roger Dubuis的鏤空雙陀飛輪腕表，台幣訂價約1,248萬，展現皮朋的驚人身家。圖 / Roger Dubuis提供。
除了皇家橡樹計時碼表，Scottie Pippen在「最後之舞The Last Dance」紀錄片中也戴上了Roger Dubuis的鏤空雙陀飛輪腕表，台幣訂價約1,248萬，展現皮朋的驚人身家。圖 / Roger Dubuis提供。
雅典，Royal Blue皇家陀飛輪，43毫米，鉑金950表殼，時間顯示、陀飛輪，全球限量30只，900萬8,500元。圖 / Ulysse Nardin提供。
雅典，Royal Blue皇家陀飛輪，43毫米，鉑金950表殼，時間顯示、陀飛輪，全球限量30只，900萬8,500元。圖 / Ulysse Nardin提供。
「籃球大帝」喬丹原就是雅典表的愛好者，而手上的這只Ulysse Nardin皇家陀飛輪腕表珠寶版則屬客訂款，價格高達3,550萬。圖 / 翻攝自ig。
「籃球大帝」喬丹原就是雅典表的愛好者，而手上的這只Ulysse Nardin皇家陀飛輪腕表珠寶版則屬客訂款，價格高達3,550萬。圖 / 翻攝自ig。
球場下，「天下第二人」的Scottie Pippen也是名貴腕表的愛好者。圖 / 翻攝自ig。
球場下，「天下第二人」的Scottie Pippen也是名貴腕表的愛好者。圖 / 翻攝自ig。

雅典 珠寶 腕表

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