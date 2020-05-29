兩代籃球天王 喬丹PK小皇帝詹姆士 超級腕表比一比

NBA球場上，小皇帝詹姆士（LeBron James）和籃球大帝喬丹（Michael Jordan）誰是最強第一人的話題？總是球迷間的熱議焦點。然而畢竟時空背景不同、對戰對手不同，但隨著近日喬丹的紀錄片「最後之舞The Last Dance」的上映，重新成為網路津津樂道的討論話題。球場外，兩人富可敵國，手腕上配戴過的手表則成為腕表愛好者的另類焦點。

LeBron James原就喜愛運動風格，愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹離岸型計時碼表、勞力士（Rolex），不時出現在他的社群帳號或公眾出席場合，但其實LeBron James最值得留心的一枚「大腕」卻是Richard Mille的一只藍白色Quartz TPT®表殼的RM 11-03 Jean Todt職業生涯50週年紀念腕表，表款具可調節式轉盤，時間顯示與飛返計時碼表功能，日前母親節時，LeBron James曾配戴他分別跟母親與妻子合照，可見其重要性。

而籃球大帝喬丹早從多年前就是雅典表（Ulysse Nardin）的愛好者，而且喬丹的收藏甚豐，IWC的小王子特別版萬年曆、雅克德羅（Jaquet Droz）的Grande Seconde Ceramic、URWERK的UR-203、Rolex的黑色表面Sky-Dweller年曆表，都是他的收藏之一，比較特別的是他還有一只雅典表的珠寶客訂版Royal Blue皇家陀飛輪，未鑲鑽款式約為900萬8,500元，全球限量30只，喬丹配戴的全鑲鑽珠寶款則高達3,550萬。