百變衣櫥當靈感 Berluti秋冬男裝 軍風皮革拼接成關鍵

每個男性多希望透過簡單的單品、創造多樣化的風格可能，Berluti 2020秋冬男裝，設計總監Kris Van Assche於是選擇以「百年衣櫥」為靈感，透過科技面料、皮革與經典的Patina染色工藝，創造出遊走於軍裝、正裝、商務休閒的種種可能。

外套兼具輕便實穿、不拘一格的特點，易於穿搭。及膝或短版的派克大衣採用現代外套形貌的大口袋與拉鍊設計細節，結合純棉和尼龍面料與 Scritto 印花皮革元素相得益彰。

Berluti最早以製鞋起家，而皮革正是Patina工藝技法的重要原料。本季的Berluti西裝採用了小牛皮為面料，柔軟也富高級感，同時皮革再經

冰黑色的Patina染色技術，打造出神秘而富層次的灰黑色調；此外休閒系列的明星單品則可留意具有拼接口袋的米色軍裝襯衫、帶有珍珠羅紋針織細節的初剪羊毛毛衣，兩者皆繡有軍徽式的毛圈面料logo，展現兼具優雅和粗獷的軍事風貌。