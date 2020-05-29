小熊貨架、小熊禮袋萌翻！7-11「國際精品食尚SHOW」日韓零食、飲料吃一波

日、韓零食、飲料、冰品近年來在超商正夯，7－ELEVEN於6月3日推出「國際精品食尚SHOW」主題活動，為了歡慶日本零食大廠Bourbon「一口系列」滿24周年，更首度與日本連線舉辦「日本Bourbon小熊品牌月活動」，除了引進全新限定口味，搬出萌度爆表的「小熊貨架」之外，更看準畢業季到來，提供小熊提袋、小熊花束好禮擇一任選，包裝上方印有「恭喜」、「謝謝」、「加油」等中日文字樣，讓消費者打造心意滿分的個人化小禮。

7－ELEVEN以國際採購模式引進多國商品，像是日本的Bourbon、味覺糖、雷神及韓國的YOUUS、Sweetory等品牌，6月3日起登場的「國際精品食尚SHOW」主題活動推出多款商品優惠，包括日本DYDO系列飲品任選3件8折，還能以99元加購限量拉拉熊購物袋，拉拉熊購物袋共有兩款設計，限量2.5萬個；韓國人氣零食品牌YOUUS祭出指定商品第2件6折，並推出連續兩年風靡全韓的青葡萄果粒飲、櫻花氣泡飲等兩款繽紛瓶身設計的暢銷飲料。

7－ELEVEN引進日本Bourbon系列商品已超過15年，最為暢銷的「一口系列」共有24種口味，並且不定期推出季節限定商品，7－ELEVEN導入的多半為日本銷售排行名列前茅的品項。6月3日起展開的「日本Bourbon小熊品牌月」活動規畫吸睛的「小熊貨架」，除了經典暢銷的3種口味之外，再引進紅茶風味餅乾、香草夾心餅乾、巧克力夾心餅乾、抹茶可可夾心餅乾、雞湯洋芋片、烤玉米脆餅等共6種季節限定口味，活動期間9款一口餅乾任選2件69元、3件99元，6月16日前還可享OPEN POINT點數10倍送，推薦消費者可趁機挑戰日本發起的創新吃法，像是紅茶風味餅乾搭配香草夾心餅乾疊起來吃，就能嘗到香濃的奶茶風味。

歡慶Bourbon「一口系列」24周年，7－ELEVEN與日本合作打造領先且限定販售的小袋裝Bourbon一口巧克力餅、Bourbon一口可可餡餅，分別為歷年銷售排行第一名的一口巧克力餅乾、首度引進的可可餡餅新口味，6月3日至6月30日可享第2件10元。