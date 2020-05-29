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徠卡相機下的城市黑白光影 Alan Schaller攝影特展

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
英國知名街拍攝影師Alan Schaller。圖／徠卡相機提供
英國知名街拍攝影師Alan Schaller。圖／徠卡相機提供

只用黑白畫面詮釋故事，有時比色彩豐富的景觀更困難。只有黑與白的生活乍聽之下單調無奇，但在當代黑白攝影標誌人物、英國攝影師Alan Schaller的鏡頭下，透過光與影及畫面中人物的調和，便成了一幅深具意義且層次分明的搶眼視覺作品。五年前才投身攝影的Alan Schaller以他獨特的黑白敘事手法，迅速吸引全世界攝影愛好者的目光，而「台北徠卡之家」今年首檔展覽便邀請到Alan Schaller展出其最具代表性的攝影系列《Metropolis大都會》，即日起至2020年9月30日止，以各大國際城市為故事舞台，讓觀賞者透過極簡黑白幾何中看見人生百態。

雖然真正投入攝影領域的時間不長，但Alan Schaller投入大量時間去摸索、去拍攝、去感受，迅速展現簡約不失大氣的構圖美感，和充滿情緒張力畫面的獨特風格。特別的是，他只使用徠卡M Monochrom（Typ 246）和M10 Monochrom進行黑白作品創作，有些時候甚至會限制自己保持1.2公尺的拍攝距離。「限制」對於激發自身風格至關重要，尤其在擁有無限選擇的世代，只專注在自我的理念上，變成是不簡單的事。Alan Schaller表示，「隨機拍攝也許能偶然創造出一張不錯的照片，但嘗試太多會走不遠，只有表現出一致性的作品才能獲得認可。」

《Metropolis大都會》系列是以城市日常作為背景，結合主題、光線、陰影、視角和人與人之間的互動，呈現出搶眼而獨特的城市觀。都市中人們所熟悉的一景一物都成了符號，在畫面中構築出某種程度上的抽象變化，在虛與實之間，反映出人與生活城市空間的疏離關係。Alan Schaller透過黑白攝影，使世界各大城市搖身一變，成了專屬於他的大都會生態。透過畫面，一股戲劇性的孤寂之感自然流淌而出，也迫使人反思現代生活的相處模式之下，每個獨立的靈魂該何去何從。

Alan Schaller透過黑白攝影，展現搶眼而獨特的城市觀，定格人生情緒百態。圖／徠卡相機提供
Alan Schaller透過黑白攝影，展現搶眼而獨特的城市觀，定格人生情緒百態。圖／徠卡相機提供
Alan Schaller《Metropolis大都會》攝影特展，即日起至2020年9月30日止於「台北徠卡之家」展出。圖／徠卡相機提供
Alan Schaller《Metropolis大都會》攝影特展，即日起至2020年9月30日止於「台北徠卡之家」展出。圖／徠卡相機提供

攝影 英國

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