夏季手搖飲，網友首推這款最讓人欲罷不能

許多人喜愛在夏天喝飲料消暑，其中酸甜又帶有戀愛感的「百香果飲品」，就是不少人的抗暑首選。近期Dcard美食版就出現一則百香口感系飲品的討論文章，針對COCO、麻古、Tea Top等三間手搖名店的百香果飲品與配料進行專業評比，結果許多網友首推COCO的「百香雙響炮」，表示「每次去coco必點」，甚至還有「我還會請店員多幫我加一點鮮百香」的隱藏版喝法

網友購入3家百香飲品，進行一場「百香大亂鬥」。 圖／Dcard圖片 提供

網友在文章中指出，高中時才首度喝到百香雙響泡，一喝就欲罷不能。隨著年紀增長，各家飲料店也紛紛推出相同類型的飲料，因此挑選家附近的飲料店，各自購入了COCO的百香雙響炮、麻古的百香雙Q果，以及Tea Top的百香雙Q，均選擇無糖少冰，進行一場「百香大亂鬥」。

COCO的「百香雙響炮」，該網友認為香氣最香、配料的味道有融合在一起。 圖／Dcard圖片 提供

針對「百香雙響泡」，該網友認為香氣最香、椰果的甜味夠、脆且多汁，珍珠也有Q度，味道有融合在一起。麻古的「百香雙Q果」，網友則認為飲料的顏色最淡、最酸，百香果的香氣沒有特別突出，但喜歡椰果的甜味與偏脆口感，而且珍珠「咬到最後有香氣」。不過網友也評論，認為百香果跟料有種「說不上來的不搭」，像是不相愛的人被硬湊。至於「百香雙Q」，產品相似於百香雙響泡，但椰果偏少，百香果香氣普通，但比麻古的香，只是椰果與珍珠都是不甜、偏軟，雖然不差，但喝完沒有記憶點。

麻古的「百香雙Q果」，網友認為百香果跟料有種「說不上來的不搭」。 圖／Dcard圖片 提供

Tea Top的「百香雙Q」的椰果與珍珠都是不甜、偏軟。 圖／Dcard圖片 提供

除了個人化的分析外，網友也針對果汁、椰果、珍珠進行評分。COCO的百香雙響炮總分獲得10分、麻古的百香雙Q果為6分，Tea Top的百香雙Q則是7分。此篇文章PO出後，也吸引許多喜歡百香雙響炮的「百香魔人」現身。有網友就表示，「我還會請店員多幫我加一點鮮百香」、「第一次喝百香雙響炮也是很驚艷」。除了3間飲品各有支持者之外，蘋果百香、無糖茶+珍珠+椰果等不同飲品，也都是網友喜愛的夏季飲品，間接也顯示出台灣手搖飲品市場的熱絡。