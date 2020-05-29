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話題聯名LV²即將上市 想帶小鴨零錢包、Keepall回家
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝藝術總監Virgil Abloh力邀Nigo聯手，打造LV²系列男裝，即將在6月26日上市首波單品，以LV的經典符號作為靈感發想，挹注雙方獨有風格，推出時裝、鞋履與配件系列，包款尤其吸睛。
Nigo（長尾智明）是日本饒舌歌手暨街頭服裝傳奇人物，他在1993年創立A Bathing Ape（Bape），1998年因木村拓哉穿著Bape服裝上電視而掀起熱潮，後來品牌於2011年易主賣給香港I.T集團，Nigo目前是後續成立的Human Made Founder創辦人。這次Nigo是以設計師個人身分和Virgil Abloh合作，發揮兩人多年好友的默契，服裝單品以灰、藍色系為主，仍然有濃厚的旅行元素，首發版採用丹寧打造颯爽、粗獷的整體造型，透過剪裁、刺繡或印刷工藝，將Monogram圖案與Damier格紋融入其中，灰色運動服、白襯衫背面都可看見LV² logo的刺繡字樣。
配件以路易威登經典包款Keepall、後背包、斜挎包設計，外型不變但結合兩位設計師的標誌象徵，也將Monogram疊加在Damier格紋上，詮譯出品牌早期風格，其中超可愛的「LV Made」小鴨是本次聯名合作的圖像表徵，重新演譯了Nigo創作與其「Human Made」簽名，是可以扣在手袋提把上的零錢包。鞋履部分則顯得大膽時髦，經典德比鞋的鞋頭鑲飾金屬片，雋刻LOUIS VUITTON，丹寧穆勒鞋則在搭釦上配襯了搶眼的LV² logo。
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