奇幻攝影大師尤傑尼歐「365ﾟ」巨作即將登台

全球知名超現實藝術大師－尤傑尼歐最知名系列大作「365ﾟ」今年暑假即將於台北華山盛大展出。尤傑尼歐(Eugenio Recuenco)擅長獨特陰鬱攝影風格，將時尚元素結合濃烈油畫感，以歷史、文化、藝術、電影等題材為靈感，創作出365幅精湛巨作，在西班牙時尚攝影界捲起奇幻美學巨浪，是當代攝影界的傑出代表。



尤傑尼歐受過深厚繪畫學院訓練，善用乖張詭譎的奇幻美感，將滿幅的故事濃縮在一張影像創作上，讓視覺穿透媒材形塑磅礡的光影史詩，他精緻的敘事手法、精湛傑出的創作才能，讓他奪得多項國際攝影殊榮，成為時尚品牌及雜誌圈炙手可熱的鬼才攝影師。

