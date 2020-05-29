奇幻攝影大師尤傑尼歐「365ﾟ」巨作即將登台
全球知名超現實藝術大師－尤傑尼歐最知名系列大作「365ﾟ」今年暑假即將於台北華山盛大展出。尤傑尼歐(Eugenio Recuenco)擅長獨特陰鬱攝影風格，將時尚元素結合濃烈油畫感，以歷史、文化、藝術、電影等題材為靈感，創作出365幅精湛巨作，在西班牙時尚攝影界捲起奇幻美學巨浪，是當代攝影界的傑出代表。
尤傑尼歐受過深厚繪畫學院訓練，善用乖張詭譎的奇幻美感，將滿幅的故事濃縮在一張影像創作上，讓視覺穿透媒材形塑磅礡的光影史詩，他精緻的敘事手法、精湛傑出的創作才能，讓他奪得多項國際攝影殊榮，成為時尚品牌及雜誌圈炙手可熱的鬼才攝影師。
由聯合數位文創主辦的「西班牙奇幻攝影大師 尤傑尼歐特展」今年6月首次來台，於台北華山盛大展出。「365°」系列攝影作品，共與120位模特兒合作，300位專業造型團隊合作，在手工佈景、服裝、光影呈現等，都有極高的藝術層次展現。此次展覽精選近170件作品，透過長寬約1.3公尺的大型燈箱呈現作品，錯落堆砌而成震撼人心的牆面，完整呈現畫面的立體與深度，也讓消費者可以細細品味攝影師透過影像傳達的每個細節。預售票即日起於udn售票網開始販售，詳情請上官方粉絲專頁或官方網站查詢。
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