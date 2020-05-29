黑白包裝質感滿分！亞曼尼首推男性保養，經典3瓶搞定

越來越多男人重視「面子」，但依然不喜歡過於複雜的保養程序，對男人來說，保養越簡單越好，最好還能看到成效。男人心中的最經典品牌亞曼尼，首度推出男仕保養系列ARMANI MEN，只有3瓶保養，涵蓋清潔、化妝水與乳液，基礎保養3瓶搞定，並以黑白色調為主的瓶身，搭配白黑包裝，質感度滿分。

男人一提到亞曼尼， 眼神中多閃閃發光，也是許多人心目中最想穿的男裝品牌，為讓男人的帥氣由內而外凸顯出來，推出亞曼尼男仕保養系列，包含潔顏乳、保濕露與保濕乳，亞曼尼觀察到男人的保養，希望步驟簡單，因此著重在保濕、質地清爽，使用後能照顧面子，散發男人魅力。

先從亞曼尼男仕潔顏乳開始保養的第一步，內含荷荷芭油煥膚微粒，能夠完整清潔並去除老廢角質，銀樺樹植萃讓肌膚油水平衡，洗完後不會乾澀。再使用亞曼尼男仕保濕露，蘊含非洲生命樹精華、維他命萃取，強化保濕與改善暗沈。

最後擦上亞曼尼男仕保濕乳，有著98%天然成分，能為肌膚鎖水，散發出年輕的光采。