芒果糯米變冰飲、狂鋪6顆荔枝！「日出茶太」新飲好狂

迎來初夏，連鎖手搖飲「日出茶太」自6月1日起，以時令的芒果、荔枝為主角，結合泰式芒果糯米、冰沙、桂花凍、火龍果等元素，陸續推出「霸氣芒果王」、「黃金荔之后」等兩款甜點系飲品，讓民眾享受不同滋味的清涼感。

隸屬於六角國際集團的日出茶太，目前在台有近30間門市，持續以「飲料甜品化」的概念，將特色甜品與手搖飲相互結合，推出一系列創意飲品。本次推出的「霸氣芒果王」，以泰國經典的「椰汁芒果糯米飯」為出發基礎，使用芒果冰沙、新鮮芒果，搭配上斑蘭葉染製的綠糯米飯，還有椰汁、綠豆酥等元素調製而成，有著亮麗色澤與南洋情調，自6月1日起開始供應，每杯500cc，售價75元。

另一款「黃金荔之后」，則是以QQ桂花凍為底，加入由荔枝、火龍果打製而成的熱帶風冰沙，最後再鋪上6顆荔枝果粒，以及添加金粉染色的黃金脆片，有著豔紅的熱情色彩，自6月20日起開始供應，700cc，售價120元。業者也表示，因為使用新鮮水果，因此採限量供應，估計至7月停止販售。