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每口都是芒果！Café del SOL「楊枝甘露舒芙蕾鬆餅」
隨著芒果的季節即將到來，來自日本的「Café del SOL」，自6月1日起將推出結合愛文芒果、楊枝甘露的「楊枝甘露舒芙蕾鬆餅」，讓甜品愛好者一次品嚐到變化多端的酸甜滋味。另外還有模樣可愛的「芒果熊熊雪酪」同步登場。
Café del SOL源自福岡，店內鬆餅的特色，就是擁有蓬鬆、軟綿且富有空氣感，擁有「福岡第一人氣鬆餅」的美譽。2018年，Café del SOL首度跨足海外，陸續在台北、高雄開設分店，除了同樣推出經典的鬆餅套餐外，也會隨著季節變換菜單。
本次配合芒果季所推出的「楊枝甘露舒芙蕾鬆餅」，選用了在地的愛文芒果，以芒果檸檬果醬、芒果鮮奶油塔的方式與鬆餅相互搭配。而舒芙蕾鬆餅則是夾入以櫻桃綠茶入味的西谷米，並且淋上椰奶奶霜，重現出楊枝甘露的靈魂，最後上方再配一球芒果冰淇淋。食用時，鬆餅可以自由與芒果冰淇淋、芒果鮮奶油搭配，亦可淋上濃郁的芒果果醬，盡情享受夏季滋味。隨餐還會配上以新鮮芒果和葡萄柚製成的「芒果柚柚氣泡飲」，每套420元。
除此之外，Café del SOL以新鮮芒果與芒果冰淇淋製作的雪酪，配上芒果果汁製作限定的「小熊冰磚」與芒果奶蓋，以隱藏版型態限量推出「芒果熊熊雪酪」，從視覺享受到口味，都能帶來大大的酸甜滿足，每份209元。
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