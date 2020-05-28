Lady M「芒果千層」限時回歸！還有開心果、百香果起司

迎來陽光普照的夏天，台灣Lady M的「芒果千層」，將自6月1日起限時回歸，讓民眾可以吃得到新鮮芒果切片與千層餅皮交織的美味。另外還有同步推出「開心果千層」、「百香果起司蛋糕」，以及多款夏季飲品。

由主廚特別為台灣研發的「芒果千層蛋糕」，在細緻的餅皮間加入酸甜的芒果卡士達，上層則鋪滿了來自屏東枋山、台南玉井的新鮮愛文芒果切片，層層堆疊起盛夏滋味。芒果千層蛋糕自6月1日至7月31日期間供應，並於6月1日起同步開放官網預購，下單7日後可於台北旗艦店領取，省去排隊的時間。9吋2,900元，單片2,90元。

6月1日至6月30日期間，Lady M同步推出2款別具夏日風情的蛋糕，去年曾登場的「開心果千層蛋糕」，使用以義大利開心果醬、鮮奶油及卡士達調和而成的開心果奶油醬，帶來絲滑口感與榛果芳香，9吋2,800元、切片280元。「百香果起司蛋糕」則是使用百香果醬、馬斯卡彭起司搭配而成，底層的全麥餅乾中，還加入椰子片小巧思，帶來明亮的南洋風情，9吋2,700元，切片270元。