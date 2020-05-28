藍白海之味 歐米茄擔任第36屆美洲盃官方指定計時

波濤洶湧的海平面上，倚賴精密計算洋流與海象的帆船賽，一向高度考驗著帆船選手的團隊合作與勇氣毅力。歐米茄最早曾在1995年時與阿聯酋航空紐西蘭隊（Emirates Team New Zealand）合作，同時2020年也將是OMEGA第三度擔任此項頂尖帆船賽事的官方指定計時廠商。為此品牌則推出了全新的海馬Planet Ocean第36屆美洲盃限量版腕表。

43.5毫米的精鋼表殼結合了橡膠錶圈，搶眼的白色表面搭配了藍色的橡膠表帶，並具備600米防水性能，以因應帆船賽事中海上風浪與水氣的嚴格挑戰。機芯並使用了具備大師天文台認證的8900同軸擒縱自動上鍊機芯，同時表底蓋的藍寶石水晶並轉印有美洲盃的賽事徽章。於此同時，由於必須具備倒數計時的計算，這款腕表的表圈特別在10分鐘與5分鐘的刻度設定了藍、紅二色，同時具有夜光塗料的時分針也採用了同樣的對比配色。