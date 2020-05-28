聽新聞
test
0:00 / 0:00
想出去玩了！ Pandora首推台灣限定阿里山、天燈吊飾
台灣疫情緩解，雖然邊境管制尚未開放，但台灣也是有許多美景等著我們去探索！丹麥珠寶品牌Pandora首度推出台灣限定吊飾，就以阿里山小火車、平溪天燈作為主題，選在疫情緩解時刻推出，小火車代表著重新出發，天燈則裝載著祝福的心意，別具意義。
Pandora向來擅長利用吊飾說故事，每個吊珠都能代表著一段故事、一段心情，首度以台灣的美景與文化作為靈感，兩款限定吊飾各有不同含義。
以925銀打造的阿里山小火車串飾，以紅色琺瑯刻畫出小火車，在櫻花森林中重新出發，上面還有「TAIWAN」的字母，小火車緩緩出發，也象徵疫情之後的重新開始，沈靜浪漫且美好的未來時光，正等著我們。
另一款925銀的天燈串飾，以藍色琺瑯打造出夜空，天燈正緩緩上升，寫著「平平安安」，成載著所有台灣人現下的心願，就是平安與祝福，讓大家有勇氣面對未來的新挑戰。
Pandora也邀請台灣插畫家欣蒂小姐Miss Cyndi，為兩款串飾創作插畫，以輕柔的色彩與筆觸，詮釋台灣之美，即日起在全台Pandora門市發售。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言