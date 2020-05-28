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想出去玩了！ Pandora首推台灣限定阿里山、天燈吊飾

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Pandora首度推出台灣限定款吊飾。圖／Pandora提供
Pandora首度推出台灣限定款吊飾。圖／Pandora提供

台灣疫情緩解，雖然邊境管制尚未開放，但台灣也是有許多美景等著我們去探索！丹麥珠寶品牌Pandora首度推出台灣限定吊飾，就以阿里山小火車、平溪天燈作為主題，選在疫情緩解時刻推出，小火車代表著重新出發，天燈則裝載著祝福的心意，別具意義。

Pandora向來擅長利用吊飾說故事，每個吊珠都能代表著一段故事、一段心情，首度以台灣的美景與文化作為靈感，兩款限定吊飾各有不同含義。

以925銀打造的阿里山小火車串飾，以紅色琺瑯刻畫出小火車，在櫻花森林中重新出發，上面還有「TAIWAN」的字母，小火車緩緩出發，也象徵疫情之後的重新開始，沈靜浪漫且美好的未來時光，正等著我們。

另一款925銀的天燈串飾，以藍色琺瑯打造出夜空，天燈正緩緩上升，寫著「平平安安」，成載著所有台灣人現下的心願，就是平安與祝福，讓大家有勇氣面對未來的新挑戰。

Pandora也邀請台灣插畫家欣蒂小姐Miss Cyndi，為兩款串飾創作插畫，以輕柔的色彩與筆觸，詮釋台灣之美，即日起在全台Pandora門市發售。

Pandora以阿里山小火車為靈感，創作吊飾。圖／Pandora提供
Pandora以阿里山小火車為靈感，創作吊飾。圖／Pandora提供
Pandora祈福天燈925銀琺瑯吊飾（台灣限定款）／2,080元。圖／Pandora提供
Pandora祈福天燈925銀琺瑯吊飾（台灣限定款）／2,080元。圖／Pandora提供
Pandora以天燈為靈感，創作吊飾。圖／Pandora提供
Pandora以天燈為靈感，創作吊飾。圖／Pandora提供
Pandora鐵道小火車925銀琺瑯吊飾（台灣限定款）／2,080元。圖／Pandora提供
Pandora鐵道小火車925銀琺瑯吊飾（台灣限定款）／2,080元。圖／Pandora提供

天燈 疫情 阿里山

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