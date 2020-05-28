Charles & Keith聯名Cecilie Bahnsen 推出復古瑪莉珍鞋

喜歡北歐浪漫風格的人看過來，總是緊跟流行趨勢的Charles & Keith和丹麥品牌Cecilie Bahnsen合作，以學生制服為靈感，創造出復古韻味的經典瑪莉珍鞋。採用繡花、蕾絲裝飾，讓每一雙鞋都帶有手工質感的魅力，好搭又時髦！

瑪莉珍鞋在女裝發展的歷史中，有著不可抹滅的地位，更是許多女孩心中的「定番鞋款」之一，搭配百摺裙的校服造型更是能直接與校園生活連結。這或許也就能說明，設計師Cecilie Bahnsen為何特別著迷於與Charles & Keith聯名系列中的瑪莉珍鞋款。擅長雋永與現代女性衣著風格的她此次利用了綿織布料、手工刺繡的元素，完成了黑、白兩色的聯名瑪莉珍鞋，以及一雙呼應夏季到來的檸檬黃穆勒鞋。設計的概念，源自於Cecilie Bahnsen在2019秋冬秀場首次登場的作品，但比以往更具淑女氣息。