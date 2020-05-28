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Charles & Keith聯名Cecilie Bahnsen 推出復古瑪莉珍鞋
喜歡北歐浪漫風格的人看過來，總是緊跟流行趨勢的Charles & Keith和丹麥品牌Cecilie Bahnsen合作，以學生制服為靈感，創造出復古韻味的經典瑪莉珍鞋。採用繡花、蕾絲裝飾，讓每一雙鞋都帶有手工質感的魅力，好搭又時髦！
瑪莉珍鞋在女裝發展的歷史中，有著不可抹滅的地位，更是許多女孩心中的「定番鞋款」之一，搭配百摺裙的校服造型更是能直接與校園生活連結。這或許也就能說明，設計師Cecilie Bahnsen為何特別著迷於與Charles & Keith聯名系列中的瑪莉珍鞋款。擅長雋永與現代女性衣著風格的她此次利用了綿織布料、手工刺繡的元素，完成了黑、白兩色的聯名瑪莉珍鞋，以及一雙呼應夏季到來的檸檬黃穆勒鞋。設計的概念，源自於Cecilie Bahnsen在2019秋冬秀場首次登場的作品，但比以往更具淑女氣息。
不僅如此，連形象美照也為呼應靈感來源，找來時尚攝影師Benedict Brink掌鏡，拍攝場地也特意挑選了在丹麥知名的貴族寄宿學校Herlufsholm來完成，讓整體氛圍充滿了40年代的風貌。Charles & Keith和丹麥品牌Cecilie Bahnsen推出聯名鞋款，採用更環保的布料選擇，如訂製拼布及運用環保緞面材質的手工衍縫刺繡，降低使用多餘耗材的機會。同時還把前幾季剰餘的布料縫製而成的防塵袋，實踐出新潮、負責任的設計，更透過此次機會傳達環保永續的正面能量。
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