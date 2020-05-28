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FENDI Peekaboo Bar迷你包款訂製服務 6月即將登台

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
FENDI Peekaboo Bar目前於義大利登場，預計6月來台。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Bar目前於義大利登場，預計6月來台。圖／FENDI提供

早前在東京、莫斯科快閃的FENDI Peekaboo Bar，目前在義大利登場，於歐洲各地巡迴之後，預計將在6月份抵達台灣，為熱愛個人風格的消費者提供Mini Peekaboo包款的訂製服務。

全新樣貌的Peekaboo Bar營造了咖啡館的氛圍，在放鬆愉快的空間中，完整體驗FENDI的客製化服務，打造個人專屬Mini Peekaboo包款，從5月18日開始，在羅馬旗艦店PALAZZO FENDI提供期間限定的服務，6月就將移師台灣。FENDI運用了戲劇化的建築手法，重新演繹咖啡店的氛圍，白色霓虹燈的Peekaboo Bar招牌搭配透亮玻璃、金色裝飾，加上標誌性FENDI黃色帷幕，營造現代感十足的空間，暨像酒吧也像咖啡雅座，在Peekaboo Bar擺放了長桌及3張圓凳，消費者可於此欣賞、挑選各種Peekaboo包款的訂製細節。

FENDI經典的Peekaboo是品牌高端工藝代表作，本次提供訂製的項目包括包身、提柄及背帶，包身有20多種材質可選，包括小牛皮和漆皮；可拆式提柄推出25種款式，囊括樹脂皮革、閃亮飾面；背帶則有7種選擇；此外，Mini Peekaboo包款的Defender保護套，特別採用緞面材料和大膽的顏色，還能加上自選姓名縮寫字母，更添奢華獨特感。

Peekaboo包身有20多種材質可供選擇，其中包括小牛皮和漆皮。圖／FENDI提供
Peekaboo包身有20多種材質可供選擇，其中包括小牛皮和漆皮。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Ba包款訂製服務目前於義大利登場。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Ba包款訂製服務目前於義大利登場。圖／FENDI提供
可拆式提柄有25種款式可訂製，包括樹脂皮革和閃亮飾面。圖／FENDI提供
可拆式提柄有25種款式可訂製，包括樹脂皮革和閃亮飾面。圖／FENDI提供
Peekaboo包款訂製服務可自由表達個人風格。圖／FENDI提供
Peekaboo包款訂製服務可自由表達個人風格。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Bar目前於義大利登場，預計6月來台。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Bar目前於義大利登場，預計6月來台。圖／FENDI提供

FENDI 咖啡館

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