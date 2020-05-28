FENDI Peekaboo Bar迷你包款訂製服務 6月即將登台

早前在東京、莫斯科快閃的FENDI Peekaboo Bar，目前在義大利登場，於歐洲各地巡迴之後，預計將在6月份抵達台灣，為熱愛個人風格的消費者提供Mini Peekaboo包款的訂製服務。

全新樣貌的Peekaboo Bar營造了咖啡館的氛圍，在放鬆愉快的空間中，完整體驗FENDI的客製化服務，打造個人專屬Mini Peekaboo包款，從5月18日開始，在羅馬旗艦店PALAZZO FENDI提供期間限定的服務，6月就將移師台灣。FENDI運用了戲劇化的建築手法，重新演繹咖啡店的氛圍，白色霓虹燈的Peekaboo Bar招牌搭配透亮玻璃、金色裝飾，加上標誌性FENDI黃色帷幕，營造現代感十足的空間，暨像酒吧也像咖啡雅座，在Peekaboo Bar擺放了長桌及3張圓凳，消費者可於此欣賞、挑選各種Peekaboo包款的訂製細節。