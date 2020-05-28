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亞都麗緻出招！憑五星飯店或米其林餐廳發票 用餐8折
新冠肺炎疫情趨緩，進入樂活防疫階段，台北亞都麗緻大飯店為鼓勵飯店常客前往同業餐廳用餐，活絡台灣餐飲消費市場，6月1日至6月30日不分平假日，憑米其林餐盤推薦餐廳、米其林星級餐廳，或全台五星飯店內餐廳消費之發票，至台北亞都麗緻大飯店館內米其林一星天香樓、法式Fine Dining巴黎廳1930 x 高山英紀，或正統法式餐酒館 La Brasserie巴賽麗廳用餐，即享出示發票的金額折抵，最多享8折優惠。
此外，即日起至8月31日不分平假日，於亞都麗緻點用午、 晚間套餐，不限套餐金額，皆可獲得1,399園住宿優惠券乙張，以1折入住全新裝修智能iPad卓越客房。
台北亞都麗緻大飯店附設的三間餐廳皆具歷史地位與代表性。蟬連2018、2019兩年度《台北米其林指南》一星的天香樓，是台灣少見聚焦杭州料裡的標誌性餐廳，開立至今堅持以傳統工序手工製作包含龍井蝦仁、杭州魚圓、富貴土雞等繁複費工的功夫菜色，也是世界唯一榮獲米其林星級肯定的杭饌餐廳。提供單點與套餐選擇，套餐2,000元起/人。
以茶為主軸的巴黎廳1930 x 高山英紀，則是台北五星飯店唯一的Fine Dining，始終堅守正統法國餐飲藝術完美的標準與細節，透過曾締造「廚藝界奧林匹克」─包庫斯世界廚藝大賽亞太區冠軍、世界第五佳績的主廚高山英紀執掌，細膩展現融匯日本美學的高端法料，周末午間1,200元+10%起/人，平假日晚間2,400元+10%起/人。
充滿法式小酒館氛圍的巴賽麗廳，裝潢則仍保留法國美好年代風格，專精法國各省份歷久彌新的經典佳餚，遠近馳名的招牌菜色有馬賽魚湯、油封鴨腿和舒芙蕾，套餐880元+10%起/人。
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