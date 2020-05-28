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盛夏怒換粉色西裝 炎亞綸 陳立農 粉色泡泡大爆發
時裝潮流變化快速，顏色、結構、線條的框架早已模糊，過往男性時裝的顏色總顯得千篇一律，但近日各界名人如李易峰、炎亞綸、陳立農、奧蘭多布魯，紛紛在公開場合穿著粉色系西裝，掀起一股2020男士粉色熱潮。
事實上BOSS的2020早秋系列男裝正是以「BOSS Occasions」為概念主題，強調以明亮的色彩，打造出線條簡約，同時兼容於日常隨性、周末出遊的清爽造型。紫紅、沙漠棕、嫩綠、柔粉及深藍色等輕盈、濃烈的色調貫穿了全系列服裝，並加入了螢光萊姆作為點綴，營造搶眼的清爽感。在面料選擇上，特別選用手感獨特的仿紙感棉質，同時為了降低厚重感，剪裁時捨去了西裝的襯裡，讓肢體的動作更為彈性，同時添增了輕盈的休閒風格。
另一邊美式風格的Brooks Brothers 2020夏季男裝系列則從世界各地的度假勝地取經，紐約市的漢普頓、麻薩諸塞州的科德角，又或是散發閒散氣息的義大利菲諾港，適合這些度假勝地的衣著，於是成為Brooks Brothers Mainlaine的設計主軸。同時閃亮的綠色、金色，鮮明黃色與紅色成為本季色系主打，再以粉色系布料，搭配條紋和圖案製造出視覺變化。盛夏、秋冬，披上一襲粉色西裝或休閒視覺，渡假的心情，現在就要出發。
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