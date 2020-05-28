盛夏怒換粉色西裝 炎亞綸 陳立農 粉色泡泡大爆發

時裝潮流變化快速，顏色、結構、線條的框架早已模糊，過往男性時裝的顏色總顯得千篇一律，但近日各界名人如李易峰、炎亞綸、陳立農、奧蘭多布魯，紛紛在公開場合穿著粉色系西裝，掀起一股2020男士粉色熱潮。

事實上BOSS的2020早秋系列男裝正是以「BOSS Occasions」為概念主題，強調以明亮的色彩，打造出線條簡約，同時兼容於日常隨性、周末出遊的清爽造型。紫紅、沙漠棕、嫩綠、柔粉及深藍色等輕盈、濃烈的色調貫穿了全系列服裝，並加入了螢光萊姆作為點綴，營造搶眼的清爽感。在面料選擇上，特別選用手感獨特的仿紙感棉質，同時為了降低厚重感，剪裁時捨去了西裝的襯裡，讓肢體的動作更為彈性，同時添增了輕盈的休閒風格。