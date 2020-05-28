玩家夢幻逸品必收藏！ PS4手把造型悠遊卡6月3日起開放預購

先前曾限量推出一波、掀起搶購風潮的PlayStation DUALSHOCK 4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，在會員們不停敲碗之下，將在6月3日上午11時起至6月9日開放預購，每個售價390元，每人限購1個，消費者可在7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商及PChome、momo購物網進行預購，預計7月初各通路即可陸續取貨，電玩迷可別再放過這次入手電玩夢幻逸品的好機會。

Sony PlayStation 4遊戲主機自2013年上市以來全球狂銷逾1億台，堪稱史上最暢銷的遊戲主機之一，悠遊卡公司取得台灣索尼互動娛樂公司獨家授權，將經典黑色DS4造型化身悠遊卡，感應時前方LED光條還會閃爍，就像真實手把在遊戲時的表現一樣，玩家使用時肯定超有感。