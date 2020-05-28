20歲金裕貞2招養出「0毛孔」童顏肌！ 從用蘭芝保濕開始

被稱為國民妹妹的韓星金裕貞，20歲的她，從4歲就拍廣告出道，長期拍戲化妝，讓她對保養格外重視，也因此能養出0毛孔的童顏肌膚，身為韓系保養品牌蘭芝LANEIGE的代言人，金裕貞如何養出好肌膚呢？以下兩招特別重要。

一、隨身攜帶保濕產品

因為年紀輕，金裕貞對於保養最重視「保濕」，隨身都會攜帶保濕產品，早上起床後，清潔完後就會用保濕，之後隨身攜帶保濕噴霧、還有蘭芝最熱賣的水酷肌因保濕精華，隨時臉部太乾時，就會補擦。

晚上回到家後，她的保養步驟也簡單，可以使用水酷肌因智慧保濕凝霜，針對保濕部分再加強，並且當成晚安面膜來使用。

二、放鬆身心，勇敢追尋

金裕貞從小出道，其實壓力也很大，她認為要維持好狀況，放鬆身心與勇敢追求自己想要的事情很重要，因此晚上她會聽爵士音樂來放鬆自己。而蘭芝最近喊出「Thirst for life放膽渴望，我閃耀」，鼓勵女性大膽做自己，也很符合金裕貞的想法，她在拍攝蘭芝廣告中，就嘗試多樣化角色，如唱歌、探險等，展現真自我。

蘭芝旗下最受好評、銷售最快的保濕產品首推水酷肌因保濕精華，暱稱為藍色小水精，根據統計，全球每20秒賣出1瓶，不只是金裕貞的最愛，包括全智賢、宋慧喬、李聖經都愛用這瓶保濕精華。另一款水酷肌因智慧保濕凝霜，則能更深層保濕，創造最佳膚質。

蘭芝也將水酷肌因保濕系列全面進化，內含6種超級植蔬，並以海洋精釀技術萃取出綠蔬礦物精露，為肌膚補水，輔以天然水芹植萃強化肌膚屏障，一抹就能有感保濕。