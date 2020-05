adidas、PUMA聯手設計師 讓回收垃圾變身時髦跑鞋

友善地球、綠色時尚成為顯學,因此運動品牌的adidas、PUMA不約而同的在此時推出全新環保跑鞋,標榜利用回收垃圾或是降低製程污染而成;更特別的是還有設計師的加持,讓鞋款更時髦且具未來感!

每年有高達800萬噸廢棄塑膠正被倒進海中,因此adidas選擇正視這個問題,從初期停止製造原生塑膠,到海洋塑料回收再利用,目前已成功使用廢棄寶特瓶等廢棄塑膠垃圾,分解重製出100%再生「高機能PRIMEBLUE環保紗線」。所以,今年全新的PRIMEBLUE環保鞋包含旗艦跑鞋Ultraboost 20、輕量競速跑鞋adidas SL 20及4D 1.0都有70%以上鞋面使用這項環保素材製成。而且以帶有海洋意象的元素點綴,如水藍色與珊瑚橘或是鞋側則以麂皮貼片搭配波浪繡紋裝飾,除了呼應「愛海洋」的主題,也喚起穿戴者的環保意識。