adidas、PUMA聯手設計師 讓回收垃圾變身時髦跑鞋

友善地球、綠色時尚成為顯學，因此運動品牌的adidas、PUMA不約而同的在此時推出全新環保跑鞋，標榜利用回收垃圾或是降低製程污染而成；更特別的是還有設計師的加持，讓鞋款更時髦且具未來感！

每年有高達800萬噸廢棄塑膠正被倒進海中，因此adidas選擇正視這個問題，從初期停止製造原生塑膠，到海洋塑料回收再利用，目前已成功使用廢棄寶特瓶等廢棄塑膠垃圾，分解重製出100%再生「高機能PRIMEBLUE環保紗線」。所以，今年全新的PRIMEBLUE環保鞋包含旗艦跑鞋Ultraboost 20、輕量競速跑鞋adidas SL 20及4D 1.0都有70%以上鞋面使用這項環保素材製成。而且以帶有海洋意象的元素點綴，如水藍色與珊瑚橘或是鞋側則以麂皮貼片搭配波浪繡紋裝飾，除了呼應「愛海洋」的主題，也喚起穿戴者的環保意識。