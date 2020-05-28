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adidas、PUMA聯手設計師 讓回收垃圾變身時髦跑鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
adidas PRIMEBLUE系列SL 20鞋3,890元。 圖／adidas提供
adidas PRIMEBLUE系列SL 20鞋3,890元。 圖／adidas提供

友善地球、綠色時尚成為顯學，因此運動品牌的adidas、PUMA不約而同的在此時推出全新環保跑鞋，標榜利用回收垃圾或是降低製程污染而成；更特別的是還有設計師的加持，讓鞋款更時髦且具未來感！

每年有高達800萬噸廢棄塑膠正被倒進海中，因此adidas選擇正視這個問題，從初期停止製造原生塑膠，到海洋塑料回收再利用，目前已成功使用廢棄寶特瓶等廢棄塑膠垃圾，分解重製出100%再生「高機能PRIMEBLUE環保紗線」。所以，今年全新的PRIMEBLUE環保鞋包含旗艦跑鞋Ultraboost 20、輕量競速跑鞋adidas SL 20及4D 1.0都有70%以上鞋面使用這項環保素材製成。而且以帶有海洋意象的元素點綴，如水藍色與珊瑚橘或是鞋側則以麂皮貼片搭配波浪繡紋裝飾，除了呼應「愛海洋」的主題，也喚起穿戴者的環保意識。

另外，PUMA今年也與有「時尚設計師搖籃」封號的倫敦聖馬丁學院合作，以「探索永續生態」為概念，推出了Central Saint Martins聯名環保系列。採用無水染色布料與數位印刷等環保染印科技，大幅減少化學藥劑的使用與水資源損耗，以俐落前衛的剪裁和數位印刷科技將湛藍暈染運用在系列服飾中。而在鞋款部分則利用經典鞋款進行翻玩重塑，包含 Ralph Sampson by CMS、Future Rider by CSM、及 RS-X³ by CSM 等，搭配多款聯名帽款、後背包與實用腰包等配件，體現永續機能科技。

PUMA Central Saint Martins聯名環保系列Future Rider鞋4,880元。圖／PUMA提供
PUMA Central Saint Martins聯名環保系列Future Rider鞋4,880元。圖／PUMA提供
adidas PRIMEBLUE系列Ultraboost 20跑鞋5,990元。圖／adidas提供
adidas PRIMEBLUE系列Ultraboost 20跑鞋5,990元。圖／adidas提供
PUMA Central Saint Martins聯名環保系列RS-X³鞋4,580元。圖／PUMA提供
PUMA Central Saint Martins聯名環保系列RS-X³鞋4,580元。圖／PUMA提供
adidas PRIMEBLUE系列4D 1.0鞋7,200元。圖／adidas提供
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