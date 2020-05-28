造型質感加分就是要買起來！Citizen升級腕表讓你搭出帥氣魅力

高CP值可說是星辰表（Citizen）的表款特質之一，而且設計雋永，無論造型如何改變都易於搭配。然而，品牌今年更升級機芯，使新表款質感再加分，讓人輕鬆穿戴出帥氣魅力。

這一季，CITIZEN推出兩款機芯，除了經典光動能全球多局電波對時機芯，還有獲得消費者青睞的的60小時動力儲存機械機芯。CB5045-60E腕表，就搭載了多局電波對時機芯，並使用招牌的鈦金屬表殼與表鍊，而且還特別鍍上碳黑色與橘色秒針，形成跳色效果。而有著同款機芯的CB5040-80A腕表，則有著白色表盤，加上簡約的時標、城市時區設計，呈現出俐落且效率的視覺。同時這兩款腕表也都用了，藍寶石鏡面搭配單面防眩光塗層，除了能清楚辨時，還可以減少日常配戴刮傷的機會。