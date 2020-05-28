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造型質感加分就是要買起來！Citizen升級腕表讓你搭出帥氣魅力

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
星辰表今年升級機芯，使新表款質感再加分，讓人輕鬆穿戴出帥氣魅力。圖／CITIZEN提供
星辰表今年升級機芯，使新表款質感再加分，讓人輕鬆穿戴出帥氣魅力。圖／CITIZEN提供

高CP值可說是星辰表（Citizen）的表款特質之一，而且設計雋永，無論造型如何改變都易於搭配。然而，品牌今年更升級機芯，使新表款質感再加分，讓人輕鬆穿戴出帥氣魅力。

這一季，CITIZEN推出兩款機芯，除了經典光動能全球多局電波對時機芯，還有獲得消費者青睞的的60小時動力儲存機械機芯。CB5045-60E腕表，就搭載了多局電波對時機芯，並使用招牌的鈦金屬表殼與表鍊，而且還特別鍍上碳黑色與橘色秒針，形成跳色效果。而有著同款機芯的CB5040-80A腕表，則有著白色表盤，加上簡約的時標、城市時區設計，呈現出俐落且效率的視覺。同時這兩款腕表也都用了，藍寶石鏡面搭配單面防眩光塗層，除了能清楚辨時，還可以減少日常配戴刮傷的機會。

CITIZEN不僅有強悍實用的全球多局電波對時機芯，還推出了彰顯日式製表美學的機械機芯，一樣有相對應的表款呈現。品牌以骨董車車頭為設計靈感，創造出NK5000-98L和NK5000-98E腕表，而且不論是藍或黑色表盤中央都有著直列條紋的裝飾，搭配劍型時針與分針，凸顯了復古格調。而且為了配戴舒適、著裝方便，CITIZEN還把原本位於3點鐘方向的表冠，移至移至右下方向。值得一提的是，全新的機芯動力儲存還提升到60小時，長效動能也更符合消費者的使用習慣。

NK5000-98L腕表，搭載自動上鍊機芯，不鏽鋼表殼、表鍊17,800元。圖／CITIZEN提供
NK5000-98L腕表，搭載自動上鍊機芯，不鏽鋼表殼、表鍊17,800元。圖／CITIZEN提供
CB5045-60E腕表，鈦金屬表殼、表鍊36,800元。圖／CITIZEN提供
CB5045-60E腕表，鈦金屬表殼、表鍊36,800元。圖／CITIZEN提供
CB5040-80A腕表，鈦金屬表殼、表鍊33,800元。圖／CITIZEN提供
CB5040-80A腕表，鈦金屬表殼、表鍊33,800元。圖／CITIZEN提供
NK5000-98E腕表，搭載自動上鍊機芯，不鏽鋼表殼、表鍊17,800元。圖／CITIZEN提供
NK5000-98E腕表，搭載自動上鍊機芯，不鏽鋼表殼、表鍊17,800元。圖／CITIZEN提供

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