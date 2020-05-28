台灣五大地方名粽加四神湯 新光三越獨家組合一次搞定

進入端午送禮季節，今年送禮市場又端出什麼樣的新意？新光三越觀察消費者偏好在地老店，去年網羅5大地方名粽深獲好評，今年精選五大地方特色食材名粽搭配名店四神湯，獨家打造「台灣特色食材粽禮盒」，今年還有多達8成初登場新品。

新光三越獨家「台灣特色食材粽禮盒」延攬來自新竹的海瑞貢丸龍丸粽；來自苗栗的竹南懷舊肉粽鮮嫩竹筍粽；來自台中大甲王記的荷葉雞腿粽；來自高雄龐家肉粽台灣紅藜黑米粽；以及屏東萬巒客家老店熊家豬腳豬腳粽，再搭配萬華的惠安四神湯。讓收禮者把台灣五大地方特色粽一次品嚐。

今年端午逢閏月，台灣傳統習俗中，出嫁女兒每逢閏月要替娘家父母煮碗豬腳麵線，為父母添福添壽。因此今年新光三越也網羅一系列「閏月」人氣豬腳麵線禮盒，讓有需求的民眾一起方便選購。

除了老字號名店，也特別針對年輕族群規劃送禮趨勢，新光三越指出，「珍珠」與「芋頭」是近來人氣甜品關鍵字，特別推出「珍珠芋頭配」結合珍珠與芋頭內餡的甜品，像是珍珠芋頭蛋糕捲、珍珠奶茶太陽餅、珍珠奶茶蛋塔等禮盒。