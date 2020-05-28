快訊

「胖達人」麵包摻香精法院判賠538萬元 但小S免賠！

港版國安法通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

佳士得香港春拍 百達翡麗鈦三問 獨立製表別有故事

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
佳士得香港春拍「精緻名表」專場將於7月13日舉辦。圖／佳士得提供
佳士得香港春拍「精緻名表」專場將於7月13日舉辦。圖／佳士得提供

今年全球春季拍賣都因應疫情紛紛延後至七月初舉辦，拍賣行龍頭之一的佳士得（Christie’s）於昨（5月27）日於官方微信號舉辦早期精選拍品的線上直播，展出不同類別場次拍賣的焦點拍品。鐘表部分更在直播中直接敲響百達翡麗鈦金屬酒桶形自動三問年曆腕表的大教堂鐘聲，令人驚艷。這只獨一無二之作估價約780萬港元起。領銜的鈦金屬材質百達翡麗腕表型號5033是「表王」少用的材質。

在2006年獨立製表高珀富斯（Greubel Forsey）品牌的兩位製表師Stephen Forsey 與Robert Greubel及另一獨立製表大師Philippe Dufour發起一項傳承計畫，將教導新一代的製表師如何以傳統工具從零開始打造一枚陀飛輪腕表。這項計畫共製作了11枚Le Garde Temps - Naissance d’Une Montre腕表，編號6於本季上拍。事實上，這項計畫的原型表（prototype）曾於2016年餘佳士得香港上拍，為該項計畫籌募資金，當時以破紀錄的1129萬港元成交。

許多「勞迷」熱衷的骨董「熱帶表盤」（tropical dial）因會隨時間及習慣變色而成為一項收藏重點。本季佳士得推出的1971年製型號6263迪通拿，配有變色均勻的熱帶棕色表盤，相當難得一見，估價160萬港元起。珠寶表經典之一江詩丹頓（Vacheron Constantin）的LORD KALLA全鑲鑽腕表，幾乎看不見金屬，彷彿直接由58克拉的長方形鑽石組成，搭載手上鍊機芯，估價約120萬港元起。

勞力士型號6263迪通拿計時碼表，配不銹鋼鍊帶及熱帶棕色表盤，約1971年製，估價約160萬元。圖／佳士得提供
勞力士型號6263迪通拿計時碼表，配不銹鋼鍊帶及熱帶棕色表盤，約1971年製，估價約160萬元。圖／佳士得提供
百達翡麗型號5033獨一無二鈦金屬自動上鍊酒桶形腕表，配大教堂鐘聲三問及年曆，約2003年製，估價約780萬港元起。圖／佳士得提供
百達翡麗型號5033獨一無二鈦金屬自動上鍊酒桶形腕表，配大教堂鐘聲三問及年曆，約2003年製，估價約780萬港元起。圖／佳士得提供
高珀富斯、Philippe Dufour、Michel Boulanger，18k白金半鏤空陀飛輪腕表「Le Garde Temps - Naissance D’Une Montre」限量編號06/11，約2016年製，估價約400萬港元起。圖／佳士得提供
高珀富斯、Philippe Dufour、Michel Boulanger，18k白金半鏤空陀飛輪腕表「Le Garde Temps - Naissance D’Une Montre」限量編號06/11，約2016年製，估價約400萬港元起。圖／佳士得提供
江詩丹頓LORD KALLA鑽表，18K白金鑲鑽手上鍊機芯，約1987年製，估價約120萬港元起。圖／佳士得提供
江詩丹頓LORD KALLA鑽表，18K白金鑲鑽手上鍊機芯，約1987年製，估價約120萬港元起。圖／佳士得提供

佳士得

延伸閱讀

專訪香港立法會議員 楊岳橋：國歌法破壞香港自治

香港電台節目引政治爭議 港府擬檢討整頓

回應港版國安法 商務部長羅斯：川普有「整套」選項

美要求聯合國緊急會議討論香港問題 中國阻撓

相關新聞

FENDI Peekaboo Bar迷你包款訂製服務 6月即將登台

早前在東京、莫斯科快閃的FENDI Peekaboo Bar，目前在義大利登場，於歐洲各地巡迴之後，預計將在6月份抵達台...

亞都麗緻出招！憑五星飯店或米其林餐廳發票 用餐8折

新冠肺炎疫情趨緩，進入樂活防疫階段，台北亞都麗緻大飯店為鼓勵飯店常客前往同業餐廳用餐，活絡台灣餐飲消費市場，6月1日至6...

盛夏怒換粉色西裝 炎亞綸 陳立農 粉色泡泡大爆發

時裝潮流變化快速，顏色、結構、線條的框架早已模糊，過往男性時裝的顏色總顯得千篇一律，但近日各界名人如李易峰、炎亞綸、陳立...

玩家夢幻逸品必收藏！ PS4手把造型悠遊卡6月3日起開放預購

先前曾限量推出一波、掀起搶購風潮的PlayStation DUALSHOCK 4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，在會員們...

20歲金裕貞2招養出「0毛孔」童顏肌！ 從用蘭芝保濕開始

被稱為國民妹妹的韓星金裕貞，20歲的她，從4歲就拍廣告出道，長期拍戲化妝，讓她對保養格外重視，也因此能養出0毛孔的童顏肌...

adidas、PUMA聯手設計師 讓回收垃圾變身時髦跑鞋

友善地球、綠色時尚成為顯學，因此運動品牌的adidas、PUMA不約而同的在此時推出全新環保跑鞋，標榜利用回收垃圾或是降...

造型質感加分就是要買起來！Citizen升級腕表讓你搭出帥氣魅力

高CP值可說是星辰表（Citizen）的表款特質之一，而且設計雋永，無論造型如何改變都易於搭配。然而，品牌今年更升級機芯...

台灣五大地方名粽加四神湯 新光三越獨家組合一次搞定

進入端午送禮季節，今年送禮市場又端出什麼樣的新意？新光三越觀察消費者偏好在地老店，去年網羅5大地方名粽深獲好評，今年精選...

佳士得香港春拍 百達翡麗鈦三問 獨立製表別有故事

今年全球春季拍賣都因應疫情紛紛延後至七月初舉辦，拍賣行龍頭之一的佳士得（Christie’s）於昨（5月27）日於官方微...

做足準備六月當新娘 蕭邦獻經典愛心 梵克雅寶璀璨綻放

能在繁花綻放的溫暖的六月穿上夢寐以求的婚紗是許多女性的夢想。以愛心圖案為品牌經典象徵的瑞士精品蕭邦（CHOPARD），除...

搶便宜！momo購物網「流行時尚周」限時下殺23折起

近期疫情趨緩，加上換季需求，消費者的採購選項也從囤貨民生必需品逐漸轉移至追求時尚潮流，根據momo購物網觀察，5月流行精...

IKEA推出12款北歐風虛擬背景 視訊會議不怕尷尬了

疫情期間或是跨國團隊工作者，經常需要使用視訊會議，但家中雜物成為視訊背景難免讓人害羞、尷尬。IKEA官方網站推出12款北...

熱門新聞

準備出門玩！政院核定：明年春節放7天、8個3天以上連假

獨／口罩從搶買到沒人排6月1日解禁！來看藥師的口罩人生

新人年薪根本沒有200萬 他曝台積電工作辛酸

好天氣再等等！ 氣象局：北部周末可望放晴

豪雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

自由買賣口罩價低於5元 業者齊喊不合理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。