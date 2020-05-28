佳士得香港春拍 百達翡麗鈦三問 獨立製表別有故事

今年全球春季拍賣都因應疫情紛紛延後至七月初舉辦，拍賣行龍頭之一的佳士得（Christie’s）於昨（5月27）日於官方微信號舉辦早期精選拍品的線上直播，展出不同類別場次拍賣的焦點拍品。鐘表部分更在直播中直接敲響百達翡麗鈦金屬酒桶形自動三問年曆腕表的大教堂鐘聲，令人驚艷。這只獨一無二之作估價約780萬港元起。領銜的鈦金屬材質百達翡麗腕表型號5033是「表王」少用的材質。

在2006年獨立製表高珀富斯（Greubel Forsey）品牌的兩位製表師Stephen Forsey 與Robert Greubel及另一獨立製表大師Philippe Dufour發起一項傳承計畫，將教導新一代的製表師如何以傳統工具從零開始打造一枚陀飛輪腕表。這項計畫共製作了11枚Le Garde Temps - Naissance d’Une Montre腕表，編號6於本季上拍。事實上，這項計畫的原型表（prototype）曾於2016年餘佳士得香港上拍，為該項計畫籌募資金，當時以破紀錄的1129萬港元成交。