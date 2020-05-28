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做足準備六月當新娘 蕭邦獻經典愛心 梵克雅寶璀璨綻放

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦婚戒系列提供訂製服務。圖／蕭邦提供
蕭邦婚戒系列提供訂製服務。圖／蕭邦提供

能在繁花綻放的溫暖的六月穿上夢寐以求的婚紗是許多女性的夢想。以愛心圖案為品牌經典象徵的瑞士精品蕭邦（CHOPARD），除了愛心戒台設計，也提供愛心形切割等多種求婚鑽戒款式，為新嫁娘營造無比浪漫的幸福感。法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）除了今年推出嶄新的婚戒選擇，也有Folie des Prés等全系列設計浪漫洋溢春天感的新娘珠寶，陪伴新娘見證最幸福的一刻。

蕭邦提供婚嫁系列每一處細節均可特別訂製的服務，以期滿足一切期待。包括戒指款式、克拉數（從0.30克拉到超過1克拉）和鑽石切割的形狀等都能選擇，還有蕭邦獨有的心形設計。戒托可以18K白金、18K黃金、18K玫瑰金或鉑金打造，全部或部分經拋光處理。對戒部分則搭配簡約富現代感的Ice Cube系列，不同金質均有不同程度的鑲鑽款可供選擇。

擅長以珠寶描繪大自然花草的梵克雅寶，經典婚戒系列全新作品Jasmin以雅緻弧形凸顯茉莉花纖立花姿，展現時代美學，也為既有的花卉與高級訂製服主題婚戒設計，增添豐富的選擇。高級珠寶系列如Folie des Prés 高級珠寶系列，就以山野間遍布的大小花朵為靈感，透過不同切割的寶石組成大小錯落的立體花瓣，為盛裝的六月新娘提供最幸福的見證。

蕭邦婚戒系列，鉑金或18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割0.5克拉鑽石戒指，價格店洽。圖／蕭邦提供
蕭邦婚戒系列，鉑金或18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割0.5克拉鑽石戒指，價格店洽。圖／蕭邦提供
梵克雅寶Folie des Prés白K金鑲鑽手鍊，575萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Folie des Prés白K金鑲鑽手鍊，575萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Jasmin單顆鑽石戒指，鉑金與玫瑰金鑲嵌3.16克拉DVVS2 級鑽石，約1,010萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Jasmin單顆鑽石戒指，鉑金與玫瑰金鑲嵌3.16克拉DVVS2 級鑽石，約1,010萬元。圖／梵克雅寶提供
蕭邦婚戒系列18K白金鑲嵌1顆總重10.02克拉鑽石主石，與總重3.31克拉白鑽，價格店洽。圖／蕭邦提供
蕭邦婚戒系列18K白金鑲嵌1顆總重10.02克拉鑽石主石，與總重3.31克拉白鑽，價格店洽。圖／蕭邦提供
梵克雅寶Palmyre白K金鑲鑽項鍊，106萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Palmyre白K金鑲鑽項鍊，106萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶提供洋溢春天幸福感的婚禮珠寶為六月新娘見證幸福。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶提供洋溢春天幸福感的婚禮珠寶為六月新娘見證幸福。圖／梵克雅寶提供
蕭邦婚戒系列提供訂製服務。圖／蕭邦提供
蕭邦婚戒系列提供訂製服務。圖／蕭邦提供
梵克雅寶Folie des Prés耳環，白K金藍寶石鑽石手鍊，199萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Folie des Prés耳環，白K金藍寶石鑽石手鍊，199萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Palmyre系列Brume de saphir耳環，玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉與鑽石，380萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Palmyre系列Brume de saphir耳環，玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉與鑽石，380萬元。圖／梵克雅寶提供

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