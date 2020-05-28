做足準備六月當新娘 蕭邦獻經典愛心 梵克雅寶璀璨綻放

能在繁花綻放的溫暖的六月穿上夢寐以求的婚紗是許多女性的夢想。以愛心圖案為品牌經典象徵的瑞士精品蕭邦（CHOPARD），除了愛心戒台設計，也提供愛心形切割等多種求婚鑽戒款式，為新嫁娘營造無比浪漫的幸福感。法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）除了今年推出嶄新的婚戒選擇，也有Folie des Prés等全系列設計浪漫洋溢春天感的新娘珠寶，陪伴新娘見證最幸福的一刻。

蕭邦提供婚嫁系列每一處細節均可特別訂製的服務，以期滿足一切期待。包括戒指款式、克拉數（從0.30克拉到超過1克拉）和鑽石切割的形狀等都能選擇，還有蕭邦獨有的心形設計。戒托可以18K白金、18K黃金、18K玫瑰金或鉑金打造，全部或部分經拋光處理。對戒部分則搭配簡約富現代感的Ice Cube系列，不同金質均有不同程度的鑲鑽款可供選擇。