搶便宜！momo購物網「流行時尚周」限時下殺23折起
近期疫情趨緩，加上換季需求，消費者的採購選項也從囤貨民生必需品逐漸轉移至追求時尚潮流，根據momo購物網觀察，5月流行精品銷售買氣回溫，相較上月成長超過5成，包括國際品牌包款、潮流服飾、運動品牌、流行鞋與襪款都有不錯表現，即日起至5月31日推出「流行時尚周」活動，限時下殺23折起，並強打夏新品搶先百貨首降7折、指定品牌商品momo卡10%回饋、天天價到好便宜等優惠，同時公布「5大流行奪冠王」，其中男性商品就占了4席。
momo購物網公布「5大流行奪冠王」，國際品牌包熱銷冠軍為TUMI NORMAN後背包，充滿藝術感的藍色刷漆設計，創下單日熱銷50萬佳績，活動期間TUMI指定包款任選皆有獨家正價品88折、特價品52折的超殺優惠。
潮流服飾冠軍為LEVI’S男款511低腰修身窄管牛仔褲，創新快乾技術透氣沁涼、吸濕排汗，5月銷量增長8成，活動期間全台獨賣折價最高800元，消費就送momo幣最高30%。
運動品牌熱銷冠軍由PUMA經典熱銷LOGO圓領黑色短T奪下，單日熱賣超過300件，活動期間夏季熱銷指定商品均一價499元。
襪類熱銷冠軍為三花棉業運動專門1/4運動襪，足部的雙重毛巾底設計可保護雙腳，單周熱銷突破5.000雙，「三花超級品牌周」全館3折起，消費滿額再送好禮。
鞋類熱銷冠軍為AS集團雅致星星網紗魚口楔型鞋，經典魚口露趾設計是近年春夏涼跟鞋不可缺少的時尚元素，搭配超親膚真羊皮鞋墊與真豚皮後套內裡，創下單月熱銷破百雙的成績，活動期間多款AS集團指定美鞋皆有獨家折扣，最低23折起。
momo購物網「5購好買季」下單抽好禮活動也進入最後倒數4天，5月31日前於momo購物網不限金額消費並於活動頁面登記，就有機會抽中SWAROVSKI施華洛世奇湛藍耀眼月相手表或三星49型4K HDR曲面電視，限量1名。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言