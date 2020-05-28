搶便宜！momo購物網「流行時尚周」限時下殺23折起

近期疫情趨緩，加上換季需求，消費者的採購選項也從囤貨民生必需品逐漸轉移至追求時尚潮流，根據momo購物網觀察，5月流行精品銷售買氣回溫，相較上月成長超過5成，包括國際品牌包款、潮流服飾、運動品牌、流行鞋與襪款都有不錯表現，即日起至5月31日推出「流行時尚周」活動，限時下殺23折起，並強打夏新品搶先百貨首降7折、指定品牌商品momo卡10%回饋、天天價到好便宜等優惠，同時公布「5大流行奪冠王」，其中男性商品就占了4席。

momo購物網公布「5大流行奪冠王」，國際品牌包熱銷冠軍為TUMI NORMAN後背包，充滿藝術感的藍色刷漆設計，創下單日熱銷50萬佳績，活動期間TUMI指定包款任選皆有獨家正價品88折、特價品52折的超殺優惠。

潮流服飾冠軍為LEVI’S男款511低腰修身窄管牛仔褲，創新快乾技術透氣沁涼、吸濕排汗，5月銷量增長8成，活動期間全台獨賣折價最高800元，消費就送momo幣最高30%。

運動品牌熱銷冠軍由PUMA經典熱銷LOGO圓領黑色短T奪下，單日熱賣超過300件，活動期間夏季熱銷指定商品均一價499元。

襪類熱銷冠軍為三花棉業運動專門1/4運動襪，足部的雙重毛巾底設計可保護雙腳，單周熱銷突破5.000雙，「三花超級品牌周」全館3折起，消費滿額再送好禮。

鞋類熱銷冠軍為AS集團雅致星星網紗魚口楔型鞋，經典魚口露趾設計是近年春夏涼跟鞋不可缺少的時尚元素，搭配超親膚真羊皮鞋墊與真豚皮後套內裡，創下單月熱銷破百雙的成績，活動期間多款AS集團指定美鞋皆有獨家折扣，最低23折起。