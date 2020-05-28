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IKEA推出12款北歐風虛擬背景 視訊會議不怕尷尬了
疫情期間或是跨國團隊工作者，經常需要使用視訊會議，但家中雜物成為視訊背景難免讓人害羞、尷尬。IKEA官方網站推出12款北歐風虛擬背景，包括不同風格的書房、臥室、客廳以及大自然戶外空間等，開視訊會議時不僅可隨意更換背景，也讓會議變得更輕鬆、生動。
IKEA提供各種空間情境，讓在家工作者開視訊會議時可盡情切換背景，不論是專業的工作環境、戶外休閒還是舒適的居家空間，有多種背景情境可選擇。
包括「在大自然裡放空的美好」主題背景，躺在草坪上而樹上掛滿SOLVINDEN Led太陽吊燈，充滿陽光與清新，放鬆緊繃的神經讓動腦提案更有創意。
「簡約俐落的工業風書房」使用在與客戶的會議上再適合不過了，融合工業風的RANARP吊燈及現代感設計的KULLABERG系列辦公桌椅，創造簡約有質感的空間佈置。另有，恬靜舒適的藍色系空間、慵懶愜意的夏日午後、夢寐以求的童話鄉村風、溫潤風格的質感廚房等風格背景，隨著心情與開會狀態切換。
只要至IKEA官方網站(https://bit.ly/3ehPCOJ)下載並儲存喜愛的虛擬美圖背景，再開啟視訊會議軟體並進行背景設定，即可在視訊會議時使用背景情境。若想將背景中的家具裝飾有興趣，可透過官網「探索空間物品」功能，就可獲得IKEA相關商品資訊。
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