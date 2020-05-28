佳士得香港七月春拍重點曝光！趙無極、李希特將來台展

今年全球春季拍賣都因應疫情紛紛延後至七月初舉辦，拍賣行龍頭之一的佳士得（Christie’s）於昨（5月27）日於官方微信號舉辦早期精選拍品的線上直播、並於今（5月28）日舉辦線上說明。本季重頭戲的現代及當代藝術晚間拍賣將由傑哈德李希特（Gerhard Richter）的《霜（1）》和趙無極《18.11.66》兩件重要作品領銜，均將於6月20日、21日假西華飯店舉辦的台灣預展登台。精品部分一枚鑲嵌12.11克拉馬眼形IF濃彩藍鑽戒指非常奪目，而直播中更直接敲響百達翡麗鈦金屬酒桶形自動三問年曆腕表的大教堂鐘聲，這只孤品估價780萬港元起。

香港預展將於7月4日起分別於香港中環的畢打行、怡和大廈及歷山大廈三地舉辦，並於7月8日起於佳士得香港辦公室上拍。今天春季大型作品曾於紐約大都會藝術博物館展出的李希特，估價4,800萬港元起的《霜（1）》是他在亞洲拍賣市場的最高估價作品，為「抽象繪畫」系列中的代表作之一，畫作完成後曾於鹿特丹博伊曼斯范伯寧恩美術館公開展出。首度亮相拍場的趙無極《18.11.66》則是他最巔峰的60年代期間作品，估價6,800萬港元起。領銜的珠寶拍品身價不遑多讓，為一枚馬眼形的IF濃彩藍鑽鑽戒，中央主石重達12.11克拉，估價6,500萬港元起。