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佳士得香港七月春拍重點曝光！趙無極、李希特將來台展

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
趙無極《18.11.66》，估價約6,800萬港元起。圖／佳士得提供
趙無極《18.11.66》，估價約6,800萬港元起。圖／佳士得提供

今年全球春季拍賣都因應疫情紛紛延後至七月初舉辦，拍賣行龍頭之一的佳士得（Christie’s）於昨（5月27）日於官方微信號舉辦早期精選拍品的線上直播、並於今（5月28）日舉辦線上說明。本季重頭戲的現代及當代藝術晚間拍賣將由傑哈德李希特（Gerhard Richter）的《霜（1）》和趙無極《18.11.66》兩件重要作品領銜，均將於6月20日、21日假西華飯店舉辦的台灣預展登台。精品部分一枚鑲嵌12.11克拉馬眼形IF濃彩藍鑽戒指非常奪目，而直播中更直接敲響百達翡麗鈦金屬酒桶形自動三問年曆腕表的大教堂鐘聲，這只孤品估價780萬港元起。

香港預展將於7月4日起分別於香港中環的畢打行、怡和大廈及歷山大廈三地舉辦，並於7月8日起於佳士得香港辦公室上拍。今天春季大型作品曾於紐約大都會藝術博物館展出的李希特，估價4,800萬港元起的《霜（1）》是他在亞洲拍賣市場的最高估價作品，為「抽象繪畫」系列中的代表作之一，畫作完成後曾於鹿特丹博伊曼斯范伯寧恩美術館公開展出。首度亮相拍場的趙無極《18.11.66》則是他最巔峰的60年代期間作品，估價6,800萬港元起。領銜的珠寶拍品身價不遑多讓，為一枚馬眼形的IF濃彩藍鑽鑽戒，中央主石重達12.11克拉，估價6,500萬港元起。

佳士得表示，今年因疫情加速了線上拍賣與私人洽購的業務發展，包括網拍場次就比去年同期增加了73%，新客戶數量更有至少50%的增長，可見市場需求仍相當強勁，也因此未來三個月內的線上拍賣場次有增無減。台灣因疫情相對穩定，這次春拍許多重要拍品和收藏都是來自台灣，包括一系列由王新衡家族典藏的張大千作品。除了持續看好跨門類的拍賣，佳士得也將拓展與其他同行或單位的合作，例如此次將於7月10日晚間登場的香港、巴黎、倫敦、紐約四地20世紀藝術聯合夜拍，包括亞洲重要拍品共60件也推向國際舞台，聯合全球重要客戶一起競拍，也是目前最大膽的嘗試之一。

吳冠中《野藤明珠》，1987年作，估價約500萬港元起。圖／佳士得提供
吳冠中《野藤明珠》，1987年作，估價約500萬港元起。圖／佳士得提供
12.11克拉濃彩藍色IF鑽石戒指，估價約6,500萬港元起。圖／佳士得提供
12.11克拉濃彩藍色IF鑽石戒指，估價約6,500萬港元起。圖／佳士得提供
張大千《松竹梅》，1976年作，估價約200萬港元起。圖／佳士得提供
張大千《松竹梅》，1976年作，估價約200萬港元起。圖／佳士得提供
傑哈德李希特《霜（1）》1989年作油畫，估價約4,800萬港元起。圖／佳士得提供
傑哈德李希特《霜（1）》1989年作油畫，估價約4,800萬港元起。圖／佳士得提供
百達翡麗型號 5033獨一無二，鈦金屬自動上鍊酒桶形腕表，配大教堂鐘聲三問及年曆，2003年製，估價約780萬港元起。圖／佳士得提供
百達翡麗型號 5033獨一無二，鈦金屬自動上鍊酒桶形腕表，配大教堂鐘聲三問及年曆，2003年製，估價約780萬港元起。圖／佳士得提供

佳士得 張大千

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