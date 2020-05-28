疫情趨緩努力消費吧！麗晶精品6月推出愛包月
隨著疫情趨緩，各項消費活動開始復甦，麗晶精品也在6月1日至30日推出「BAG-A-HOLIC愛包月」活動，整合旗下13間國際精品品牌的各式包款，滿足各種造型搭配及活動場合需求，活動期間推出「品牌日」活動，周周將有不同品牌推出各式優惠禮遇，麗晶精品也將提供加碼贈，單日消費滿1萬元即可獲贈貴賓室Reading Room Happy Hour劵。
針對BAG-A-HOLIC愛包月活動，當日消費滿2萬5,000元，可獲贈限量「晶華azie餐廳精緻下午茶組限定款蛋糕及咖啡一組；當日消費滿5萬元，可獲贈限量晶華azie餐廳爐烤肋眼牛排雙人劵一張；當日消費滿15萬元則可把限量的TUMI Voyaguer BASEL化妝包帶回家。
弱勢當日消費滿30萬元，將獲贈限量寶格麗Splendida Rose Rose浪漫女性淡香精100ml一瓶；銀行貴賓的加碼超值送包括聯邦銀行及匯豐銀行的獨家滿額禮，美國運通在既有的白金卡2倍積分、Centurion卡3倍積分回饋外，另有「翻倍積分活動」，所有消費可再額外獲贈1倍積分。
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