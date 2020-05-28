吃土也要買！香緹卡夯賣「鑽石級面膜」限定第二件4折

天氣狂變化，加上依然持續戴口罩，讓肌膚狀況不穩定嗎？那就來敷面膜吧。被PTT網友稱為「吃土也要買」的香緹卡鑽石級面膜，從6月1日至10日，推出史上最強優惠，買第二件打4折，現省3,720元。

戴口罩加上夏天到來，讓許多人的肌膚都長粉刺、毛孔粗大，香緹卡鑽石級面膜集結補水、舒緩與賦活等多功能功效，許多網友用過之後，都稱讚事「傳說中面膜界的四大神獸」，內含抗皺六胜肽、植物幹細胞等抗老成分，能淡化與撫平細紋，舒緩肌膚，增加抵抗力。

如何使用鑽石級面膜呢？可以在洗完臉後，塗抹於臉上，約等10～15分鐘後再洗掉多餘面膜，讓臉部更乾淨清爽，另外也能當成晚安面膜。有網友分享使用後的心得，表示剛敷完，沒什麼感覺，但第二天起床後，感覺皮膚狀況比之前好很多，讓她不停回購。