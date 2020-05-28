用餐送328元「摘星四最」小菜！「莆田」進駐東區SOGO

蟬聯4年新加坡米其林一星的「PUTIEN莆田」中餐廳，即日起正式進駐台北SOGO忠孝館。為慶祝新店開幕，開幕首4日，用餐即贈價值328元的「摘星四最」招牌菜，包含九轉粉腸、蝦苗嫩紫菜、水晶豬蹄凍，以及手工焦香嫩豆腐等餐點。

已經有20年歷史的莆田，源自新加坡，店內融合中菜與星洲料理，供應有脆皮蒜香雞、辣椒螃蟹、酥炒芋心等菜色，已經連續多年獲得米其林一星的肯定。莆田自2015年首度進入台灣市場後，陸續於全台各地展店，本次即進軍台北東區SOGO忠孝館。不同以往南洋風情的店裝風格，本次改以木材、混凝土以及鮮花元素，營造溫馨的用餐氛圍。該店也是台灣首度提供「壽星專屬—獨家蜂蜜榴槤蛋糕」的分店。

為慶祝開幕及20週年，5月28日～5月31日期間，凡4人同行至PUTIEN莆田SOGO店用餐，即贈米其林必點「摘星四最」的4款招牌菜。其中「九轉粉腸」以純手工層層串套，並用12種香料文火滷製而成；「蝦苗嫩紫菜」採用初摘的紫菜苗，口感滑嫩爽脆；「水晶豬蹄凍」以手工去骨，冰鎮後搭配秘製香辣醬；「手工焦香嫩豆腐」則是將自製豆腐，燒至焦中帶香，有著獨特風味。

另外，5月31日也會於SOGO忠孝館舉行「辣媽醬」互動活動，參與者可獲「辣媽醬+摘星優惠券」，現場也將進行有獎問答，有機會獲得價值540元金絲麥片蝦兌換券。