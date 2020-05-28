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敲碎手表換黃金！Graham有夠狂 跟你玩金誒

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
打破手表拿黃金？大玩噱頭的瑞士鐘表品牌Graham，這回跟你玩「金」的。圖 / Graham提供。
打破手表拿黃金？大玩噱頭的瑞士鐘表品牌Graham，這回跟你玩「金」的。圖 / Graham提供。

疫情肆虐，美中貿易，全球經濟猶如雲霄飛車人人不好過。亂世時刻，通膨、蕭條，總令人心惶惶。財經專家常推薦保值的黃金，以求亂世時還能脫手變現，而古代寓言有司馬光砸缸救人，但現在則有瑞士鐘表Graham出奇招：砸手表、拿黃金，而且這次來真（金）的！

格林漢（Graham）這回出怪招：將一公克的黃金金片鑲嵌在戰機復古系列限量腕表（Break Glass In Case Of Emergency）之中，而且品牌還承諾，假使遇到緊急情況，你將可以執取附贈的小錘子，敲碎藍寶石鏡面，取出其中的黃金，然後品牌將幫你免費換上一個沒有黃金的表面，以及一塊全新正常的藍寶石水晶鏡面，完好如新。

擁有一只具備瑞士天文台認證，具導注輪結構的計時碼表機芯，甚至可以親自敲碎手表表面玻璃的機會，如此在荒謬中帶著趣味的事情當然不會太常見，台灣到貨數量預計將在個位數以內。想了解更多？則可親洽台北金生儀、台北寶鴻堂創始店、台中天文鐘表與高雄正泰鐘表。表款全球限量50只，定價則約26萬8,000元。

九點鐘方向鑲嵌的一公克金片，印有999.9純金字樣。圖 / Graham提供。
九點鐘方向鑲嵌的一公克金片，印有999.9純金字樣。圖 / Graham提供。
Graham，戰機復古系列限量腕表，精鋼，44毫米，自動上鍊機芯，計時碼表，26萬8,000元。圖 / Graham提供。
Graham，戰機復古系列限量腕表，精鋼，44毫米，自動上鍊機芯，計時碼表，26萬8,000元。圖 / Graham提供。
特殊的手榴彈插銷造型表冠，除了保護表冠，同時也有強烈造型意味。圖 / Graham提供。
特殊的手榴彈插銷造型表冠，除了保護表冠，同時也有強烈造型意味。圖 / Graham提供。

瑞士 腕表

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