敲碎手表換黃金！Graham有夠狂 跟你玩金誒

疫情肆虐，美中貿易，全球經濟猶如雲霄飛車人人不好過。亂世時刻，通膨、蕭條，總令人心惶惶。財經專家常推薦保值的黃金，以求亂世時還能脫手變現，而古代寓言有司馬光砸缸救人，但現在則有瑞士鐘表Graham出奇招：砸手表、拿黃金，而且這次來真（金）的！

格林漢（Graham）這回出怪招：將一公克的黃金金片鑲嵌在戰機復古系列限量腕表（Break Glass In Case Of Emergency）之中，而且品牌還承諾，假使遇到緊急情況，你將可以執取附贈的小錘子，敲碎藍寶石鏡面，取出其中的黃金，然後品牌將幫你免費換上一個沒有黃金的表面，以及一塊全新正常的藍寶石水晶鏡面，完好如新。