7-11「第3波振興優惠券」6/3登場！5大省錢專區＋3大支付立折5%　狂省近5千元

疫情趨緩，通路業者力拚經濟，7－ELEVEN整合集團資源，6月3日至7月5日推出第3波振興優惠券，規畫第2件0元、第3件0元、第2件10元等5大省錢專區，搭配3大支付現折5%與點數折現金，最多可爆省近5,000元。7－ELEVEN紙本振興優惠券可於全台門市索取，數量有限送完為止，電子優惠券可至官網指定頁面下載。

7－ELEVEN自4月推出振興優惠券以來，已創造超過500萬人次消費使用，帶動活動商品業績成長近5成，其中鮮食商品成長近4成。為了方便大眾採購夏季物資，第3波振興優惠券擴大品類，掌握颱風囤貨商機，增加泡麵、米、罐頭等民生必需品，也將夏季必備的防曬及個人清潔用品納入，共有60種優惠組合，可省下4,722元。

7－ELEVEN第3波振興優惠券主打5大省錢專區，其中第2件0元的優惠商品除了飲料零食之外，還有乾洗手、美白乳液、台東履歷米等高單價商品；第2件10元的商品中則有樂天小熊餅乾、夏季必備的自白肌涼感防曬乳等；前兩波主打的鮮食組合餐，仍祭出義大利麵及燴飯全品項，搭配指定飲品可省下20元或30元。

同時7－ELEVEN也整合集團資源，攜手康是美、21世紀風味館、聖娜多堡、Mister Donut、COLD STONE等5大關係企業一同響應優惠行列，包括康是美推出原價1,280元的雅漾醒膚能量精華買1送1、21世紀風味館祭出香草烤雞75折優惠、聖娜多堡麵包買4送1、Mister Donut甜甜圈與點心系列買6送3、COLD STONE第2杯50元超值價。

7－ELEVEN於500家門市推出「3大支付立折5%」活動，從鮮食、瓶裝飲料、冰品、日用品等超過1,900款商品皆可享有折扣，推出近一個月來帶動單店業績最高成長5成，3大支付工具更創下單店交易金額占比新高、達近50%。6月1日至6月30日「3大支付立折5%」活動擴大至超過5,700家門市，新增CITY CAFE等人氣商品系列，共有超過6,000款商品可使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包支付，立即享有5%折扣優惠，還可搭配使用OPEN POINT點數折抵消費金額，完成結帳後可再累積OPEN POINT點數。

6月3日至6月30日OPEN POINT App展開期間限定的「精品下午茶組合」會員好康兌換活動，以28,000點可兌換CITY PRIMA精品冰美式咖啡＋韓國Sweetory杏仁巧克力球，或以30,000點兌換CITY PRIMA精品冰拿鐵＋韓國Sweetory杏仁巧克力球，相當於75折優惠。