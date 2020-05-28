經典藍超美！Ferragamo把小時候玩的「鈴鼓」變包包

這幾年吹起一股圓形包的流行，不同於一般方正外觀，圓形包看起來就是更俏皮可愛，因此很討年輕消費者的歡心。

義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo旗下STUDIO系列是創意總監Paul Andrew所操刀的首款包款，是為了紀念創始人Ferragamo先生開設於好萊塢大道上的首家工作室專賣店而生。頂級皮革手工打造而成的包身飾有Gancini釦飾，在每一季都會推出不同尺寸、材質與顏色。今年春夏這款外觀方正的包也以「鈴鼓」為靈感推出了圓形款，在細節處也有許多變化，讓整體造型感覺也瞬間減齡了不少！

STUDIO圓形包本次主要以素面牛皮打造而成，有今年年度色「經典藍」與黑色，Gancini釦鎖部分採用上翻設計，包身除了有提把之外也另附上可拆卸的皮革肩背帶，而且提把和原本的皮革連結設計不同，與包身之間加上了金屬鍊串連，拎起來隨著手部擺動靈活度更大、更活潑。底部及側邊與方型款式相同擁有金屬鉚釘細節，以便在放置的時候可以保護包款。