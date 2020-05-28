帶我去度假拜託！LOEWE、FENDI、PRADA草編包好好看

又到了衝向海邊度假的時刻，一只可以裝海灘巾、太陽眼鏡的精品草編包，是夏日的必備時髦單品。每年LOEWE總是會推出多款草編包，是Paula’s Ibiza系列不可或缺的輕鬆元素，各式各樣大小手袋展現了編織工藝的精緻；PRADA、VALENTINO也推出編織水桶包、托特包，FENDI春夏男裝以舒心的園藝風格為主，拉菲草托特包也展現奢華田園風。

LOEWE每年的Paula’s Ibiza系列都是重頭戲，洋溢濃厚的海洋度假風，今年融入了流行的紮染元素，更呈現伊比薩島嶼的享樂主義，最有看頭的就是展現品牌工藝的編織包款，不僅有著庶民的質樸氣息，也結合工匠的細膩雕琢，純真中不失奢華品味，包括棕櫚葉、酒椰葉、龍舌蘭、蘆葦都是編織材料，棕櫚葉以特殊造型的鐮刀切割後曬乾，再以源自西班牙巴利阿里群島（Balearic Islands）的傳統編織技術織成籃子；或是將龍舌蘭植物纖維紡成線，染成日落般的絢爛色彩，再編織出厄瓜多爾原住民的傳統圖案；而方形籃子則是運用傳統織布機將野生蘆葦編織而成，每一款編織包都散發優閒度假氛圍。