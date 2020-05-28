快訊

「胖達人」麵包摻香精法院判賠538萬元 但小S免賠！

港版國安法通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帶我去度假拜託！LOEWE、FENDI、PRADA草編包好好看

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
LOEWE每年夏季都會推出各式編織包款，KOL李函也詮釋了竹籃草編包。圖／取自IG
LOEWE每年夏季都會推出各式編織包款，KOL李函也詮釋了竹籃草編包。圖／取自IG

又到了衝向海邊度假的時刻，一只可以裝海灘巾、太陽眼鏡的精品草編包，是夏日的必備時髦單品。每年LOEWE總是會推出多款草編包，是Paula’s Ibiza系列不可或缺的輕鬆元素，各式各樣大小手袋展現了編織工藝的精緻；PRADA、VALENTINO也推出編織水桶包、托特包，FENDI春夏男裝以舒心的園藝風格為主，拉菲草托特包也展現奢華田園風。

LOEWE每年的Paula’s Ibiza系列都是重頭戲，洋溢濃厚的海洋度假風，今年融入了流行的紮染元素，更呈現伊比薩島嶼的享樂主義，最有看頭的就是展現品牌工藝的編織包款，不僅有著庶民的質樸氣息，也結合工匠的細膩雕琢，純真中不失奢華品味，包括棕櫚葉、酒椰葉、龍舌蘭、蘆葦都是編織材料，棕櫚葉以特殊造型的鐮刀切割後曬乾，再以源自西班牙巴利阿里群島（Balearic Islands）的傳統編織技術織成籃子；或是將龍舌蘭植物纖維紡成線，染成日落般的絢爛色彩，再編織出厄瓜多爾原住民的傳統圖案；而方形籃子則是運用傳統織布機將野生蘆葦編織而成，每一款編織包都散發優閒度假氛圍。

FENDI的拉菲草大型托特包來自春夏男裝，充滿田園風光，園藝的綠意轉變為服裝的色彩，運用鏤空或烏干紗面料帶來陽光穿透樹葉的層次感，配件部分則是輕鬆的實用主義風貌，托特包寬大帥氣，底部層板讓袋底不變形、置物仍可維持輪廓，皮革提把、附上拉鍊包等細節則顯出質感。PRADA在春季的古典主義中，也以編織、刺繡等基本元素打造配件，寬口草編托特包適合拎去野餐或海邊曬太陽，拉菲草皮革水桶包則是很適合閨密午茶或約會穿搭。而VALENTINO的草編包款則是結合萌可愛的對稱蝴蝶結，有著復古野餐盒的樣貌，金色V字logo展現貴氣，為草編包款帶來甜美活潑的風格。

KOL李函Kiwi演繹LOEWE竹籃草編包，17,000元。圖／取自IG
KOL李函Kiwi演繹LOEWE竹籃草編包，17,000元。圖／取自IG
VALENTINO Garavani Vlogo托特包，76,000元。圖／VALENTINO提供
VALENTINO Garavani Vlogo托特包，76,000元。圖／VALENTINO提供
PRADA草編皮革托特包，31,000元。圖／PRADA提供
PRADA草編皮革托特包，31,000元。圖／PRADA提供
KOL李函Kiwi演繹LOEWE竹籃草編包，17,000元。圖／取自IG
KOL李函Kiwi演繹LOEWE竹籃草編包，17,000元。圖／取自IG
LOEWE每年夏季都會推出各種材質、輪廓的編織包款。圖／取自IG
LOEWE每年夏季都會推出各種材質、輪廓的編織包款。圖／取自IG
FENDI設計Tote托特包，20萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI設計Tote托特包，20萬5,000元。圖／FENDI提供
PRADA拉菲草編織皮革提把水桶包，59,000元。圖／PRADA提供
PRADA拉菲草編織皮革提把水桶包，59,000元。圖／PRADA提供
LOEWE米色方形拉菲草小牛皮肩背包，20,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE米色方形拉菲草小牛皮肩背包，20,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Balloon編織包款，93,000元。圖／LOEWE提供KOL李函Kiwi演繹LOEWE竹籃草編包，17,000元。圖／取自IGLOEWE每年夏季都會推出各種材質、輪廓的編織包款。圖／取自IGFENDI設計Tote托特包，20萬5,000元。圖／FENDI提供PRADA拉菲草編織皮革提把水桶包，59,000元。圖／PRADA提供PRADA草編皮革托特包，31,000元。圖／PRADA提供LOEWE每年夏季都會推出各式編織包款，KOL李函也詮釋了竹籃草編包。圖／取自IGLOEWE米色方形拉菲草小牛皮肩背包，20,000元。圖／LOEWE提供VALENTINO Garavani Vlogo托特包，76,000元。圖／VALENTINO提供
LOEWE Balloon編織包款，93,000元。圖／LOEWE提供KOL李函Kiwi演繹LOEWE竹籃草編包，17,000元。圖／取自IGLOEWE每年夏季都會推出各種材質、輪廓的編織包款。圖／取自IGFENDI設計Tote托特包，20萬5,000元。圖／FENDI提供PRADA拉菲草編織皮革提把水桶包，59,000元。圖／PRADA提供PRADA草編皮革托特包，31,000元。圖／PRADA提供LOEWE每年夏季都會推出各式編織包款，KOL李函也詮釋了竹籃草編包。圖／取自IGLOEWE米色方形拉菲草小牛皮肩背包，20,000元。圖／LOEWE提供VALENTINO Garavani Vlogo托特包，76,000元。圖／VALENTINO提供

野餐 FENDI PRADA

延伸閱讀

司機驚見車輪出現異物 網友笑爆：穿著Prada的輪胎！

FENDI、LV愛心櫥窗送暖 銘記雨後彩虹的希望與美好

超瘦古力娜扎拎LOEWE仙氣飄飄 和張鈞甯構成氣質雙美圖

《永遠的君主》超時空幽會 李敏鎬搶穿FENDI未上市大衣

相關新聞

FENDI Peekaboo Bar迷你包款訂製服務 6月即將登台

早前在東京、莫斯科快閃的FENDI Peekaboo Bar，目前在義大利登場，於歐洲各地巡迴之後，預計將在6月份抵達台...

亞都麗緻出招！憑五星飯店或米其林餐廳發票 用餐8折

新冠肺炎疫情趨緩，進入樂活防疫階段，台北亞都麗緻大飯店為鼓勵飯店常客前往同業餐廳用餐，活絡台灣餐飲消費市場，6月1日至6...

盛夏怒換粉色西裝 炎亞綸 陳立農 粉色泡泡大爆發

時裝潮流變化快速，顏色、結構、線條的框架早已模糊，過往男性時裝的顏色總顯得千篇一律，但近日各界名人如李易峰、炎亞綸、陳立...

玩家夢幻逸品必收藏！ PS4手把造型悠遊卡6月3日起開放預購

先前曾限量推出一波、掀起搶購風潮的PlayStation DUALSHOCK 4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，在會員們...

20歲金裕貞2招養出「0毛孔」童顏肌！ 從用蘭芝保濕開始

被稱為國民妹妹的韓星金裕貞，20歲的她，從4歲就拍廣告出道，長期拍戲化妝，讓她對保養格外重視，也因此能養出0毛孔的童顏肌...

adidas、PUMA聯手設計師 讓回收垃圾變身時髦跑鞋

友善地球、綠色時尚成為顯學，因此運動品牌的adidas、PUMA不約而同的在此時推出全新環保跑鞋，標榜利用回收垃圾或是降...

造型質感加分就是要買起來！Citizen升級腕表讓你搭出帥氣魅力

高CP值可說是星辰表（Citizen）的表款特質之一，而且設計雋永，無論造型如何改變都易於搭配。然而，品牌今年更升級機芯...

台灣五大地方名粽加四神湯 新光三越獨家組合一次搞定

進入端午送禮季節，今年送禮市場又端出什麼樣的新意？新光三越觀察消費者偏好在地老店，去年網羅5大地方名粽深獲好評，今年精選...

佳士得香港春拍 百達翡麗鈦三問 獨立製表別有故事

今年全球春季拍賣都因應疫情紛紛延後至七月初舉辦，拍賣行龍頭之一的佳士得（Christie’s）於昨（5月27）日於官方微...

做足準備六月當新娘 蕭邦獻經典愛心 梵克雅寶璀璨綻放

能在繁花綻放的溫暖的六月穿上夢寐以求的婚紗是許多女性的夢想。以愛心圖案為品牌經典象徵的瑞士精品蕭邦（CHOPARD），除...

搶便宜！momo購物網「流行時尚周」限時下殺23折起

近期疫情趨緩，加上換季需求，消費者的採購選項也從囤貨民生必需品逐漸轉移至追求時尚潮流，根據momo購物網觀察，5月流行精...

IKEA推出12款北歐風虛擬背景 視訊會議不怕尷尬了

疫情期間或是跨國團隊工作者，經常需要使用視訊會議，但家中雜物成為視訊背景難免讓人害羞、尷尬。IKEA官方網站推出12款北...

熱門新聞

準備出門玩！政院核定：明年春節放7天、8個3天以上連假

獨／口罩從搶買到沒人排6月1日解禁！來看藥師的口罩人生

新人年薪根本沒有200萬 他曝台積電工作辛酸

好天氣再等等！ 氣象局：北部周末可望放晴

豪雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

自由買賣口罩價低於5元 業者齊喊不合理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。