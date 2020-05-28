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日本媽媽產後憂鬱症 來台求助症狀獲改善

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
周伯翰表示，產後憂鬱症目前常見治療包括藥物治療、心理治療，針對治療效果不佳的或是無法忍受藥物副作用的重度憂鬱症，也可以使用「經顱磁刺激」治療。記者陳斯穎／攝影
周伯翰表示，產後憂鬱症目前常見治療包括藥物治療、心理治療，針對治療效果不佳的或是無法忍受藥物副作用的重度憂鬱症，也可以使用「經顱磁刺激」治療。記者陳斯穎／攝影

一名住在東京的日本媽媽，生產後罹患「產後憂鬱症」，需父母協助照顧小孩，但又因此產生罪惡感，導致失眠、食慾不振等情形，曾在日本求助精神科症狀未改善，因先生長期派駐台灣，決定跨海到中國醫藥大學新竹附設醫院求診，經醫師以經顱磁刺激(TMS)治療，一個半月後，睡眠、食慾、情緒與活力逐漸改善，也慢慢可以專心帶小孩了。

身心科醫師周伯翰表示，產後憂鬱是一個通稱，依嚴重程度分成「產後憂傷」、「產後憂鬱症」以及「產後精神病」3種。「產後憂傷」很常見，約有30至75%的媽媽生產完後，3到5天內會出現莫名哭泣、哀傷、情緒敏感，這些症狀主因是生產後快速賀爾蒙變化、懷孕壓力得到釋放，或開始體認媽媽的責任感與壓力而引起，多半2周內會改善。

但是有10至15%的媽媽症狀會越來越嚴重且持續兩周以上，進展為「產後憂鬱症」，另外0.1至0.2%的媽媽會出現更嚴重的「產後精神病」，甚至會有自殺或殺嬰的危險。產後憂鬱除了媽媽本身外，整個家庭包括母嬰關係與夫妻關係都會深受影響，但因很多媽媽擔心藥物的副作用或是擔心疾病的汙名化，往往拖到病情嚴重才就醫。

周伯翰表示，產後憂鬱症與產後精神病在下次生產很容易復發，早期治療與預防復發非常重要。目前常見治療包括藥物治療、心理治療，針對治療效果不佳的或是無法忍受藥物副作用的重度憂鬱症，也可以使用「經顱磁刺激」治療，若有高度危險性則建議住院治療，甚至電痙攣治療。

周伯翰也建議，若遇到身邊有產後憂鬱的媽媽，應謹記7個原則，同理、支持、傾聽、不責備、不只關心寶寶、先生一起分擔寶寶的照顧，必要時陪同太太一同就醫。他也特別提醒，新手爸媽照顧小孩時不要太要求完美、全部照本宣科，增加自己額外的壓力，必要時可向周邊有育兒經驗的親友請教求助。

一名住在東京的日本媽媽，生產後罹患「產後憂鬱症」，曾在日本求助精神科症狀未改善，決定跨海來台求診。記者陳斯穎／攝影
一名住在東京的日本媽媽，生產後罹患「產後憂鬱症」，曾在日本求助精神科症狀未改善，決定跨海來台求診。記者陳斯穎／攝影

憂鬱症 日本

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