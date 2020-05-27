非一般名人 江詩丹頓好友再添女性高級訂製時裝設計師

如何理解一個品牌的理念，甚至是更廣泛的美學特質？除了實際體驗、使用一個品牌的產品或服務，透過代言人或品牌好友既有的成就與其人格特質，透過兩造間的共鳴，不失為另一種更直接的情感連結。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）宣布與女性服裝設計師殷亦晴（Yiqing Yin）聯手，將由後者配戴、演繹品牌今年二月最新推出的Égérie系列腕表，同時也為江詩丹頓的「One of Not Many卓爾不群」的廣告形象、再添新力軍。

江詩丹頓的「One of Not Many卓爾不群」的廣告形象最早始於2018年，近兩年陸續找來攝影師和探險家Cory Richards戴上了OverSeas兩地時間腕表、英國藝術家，詩人，聲樂家Benjamin Clementine配戴了FiftySix全日曆玫瑰金腕表，還有跨領域設計師ORA ÏTO與創作歌手Jaems Bay。這些創作者饒富熱情，雖然他們並非普羅流行文化最為知名的一群，但透過他們在音樂、藝術、設計、影像上的才華成就，進一步在配戴江詩丹頓的精密時計時，帶來不同以往的風格傳遞。

而最新形象廣告中，出生於中國北京，並和家人在澳洲和法國生活求學的殷亦晴，畢業於巴黎國家高等裝飾藝術學院，她曾在2011年6月,她榮獲久負盛名的ANDAM法國年度時尚大獎中的新秀獎，並在2012年成為法國高級訂製和時尚聯合會（Fédération de la Haute Couture et de la Mode）客座成員，並在2015年為前者授與「高級訂製時裝」稱號。殷亦晴認為服裝既是人的「 第二層肌膚」，並執著於探索褶皺的無限可能，而江詩丹頓全新Égérie系列採用高級訂製時裝中的「褶皺」元素以裝飾錶盤，恰與殷亦晴的設計理念不謀而合。