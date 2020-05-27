夏日招桃花必備！YSL粉紅精華露 一擦臉頰紅潤澎澎感

夏季該如何保養肌膚呢？最重要除了保濕，肌膚澎潤度更是好氣色、粉紅光暈的來源。YSL推出全新「粉紅精華露」，為肌膚專屬訂製的粉紅襯衣，一抹透出柔膚光滑感，讓妳夏日桃花朵朵開。

YSL粉紅精華露，運用微米水凝轉化科技，將玻尿酸保濕精華濃縮微米化，讓肌膚更好吸收、立即滲透，富含維他命B5精華更是讓肌膚澎潤的關鍵。

另使用冷壓慢萃科技，封存天然橙花的香氣，清新橙花在夏季，不只安撫肌膚，更療癒嗅覺感官。

該如何使用YSL粉紅精華露呢？可以使用「怦然心動按摩法」，讓保養吸收與肌膚透亮，更能一次到位。

一、先取10元硬幣大小，於掌心輕輕揉開，布滿雙手。 二、兩手指尖於眉心為基準，由內而外沿著額頭、太陽穴至下巴，掌心需包覆兩頰，畫出愛心形狀，重複三次增進肌膚微循環。 三、掌心於兩頰由下巴至太陽穴，做出壓彈的動作，增進肌膚彈力，使肌膚澎潤透亮。

另外粉紅精華露也能濕敷急救，使用兩片化妝棉，使精華液浸潤，濕敷在臉上，加強肌膚保水度，尤其是在曬後、戶外活動後，能解除臉部的不適感。