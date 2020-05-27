現省20元！漢堡王「KitKat巧克力聖代」加購優惠39元

漢堡王自5月8日首度推出「BK聖代×KitKat巧克力」的聯名巧克力聖代，成為店內的高人氣商品。漢堡王也宣佈，自6月1日起，原價59元的KitKat聯名巧克力聖代，可享39元加購優惠價，現省20元。

漢堡王本次與KitKat聯名推出的巧克力聖代，使用了漢堡王的香草冰淇淋為主體，淋上巧克力醬之後，再灑上KitKat巧克力碎片，帶來濃郁香甜又帶有巧克力酥脆口感的夏季滋味，同時包裝也是針對聯名款特別設計，每杯售價59元，限時供應至8月31日為止。

漢堡王表示，由於聯名聖代販售成績優異，因此自6月啟動全台門市促銷。6月1日至6月30日期間，凡臨櫃消費滿99元，即可享「BK聖代×KitKat巧克力」的39元加購優惠，不適用於外送、官網點餐；微風北車、微風南山、樹林店均無供應。

除了漢堡王之外，麥當勞也與蜜蜂工坊合作，限期推出「100%真蜂蜜」系列飲品，包括有蜂蜜紅茶、蜂蜜黑咖啡、蜂蜜檸檬冰沙等3款新品。摩斯漢堡則於今夏新推出「芒果蒟蒻冰茶」、「青梅蜜桃氣泡飲」以及「青梅蜜桃蒟蒻冰茶」等3款清涼飲品，各自有不同特色。