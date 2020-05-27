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CELINE明天要漲價了 把握最後時間手刀衝刺
精品CELINE傳出確認在5月28日調漲的消息，這波漲幅會落在約2～17%之間，各品項漲幅不一。以Classic包款為例，漲幅大約落在5%，但相同包款依不同尺寸，有可能漲價或維持原價，新價格有待確認，從包款到小皮件都有可能調漲。
這波漲價據悉是「因應生產成本、原物料的調漲，品牌已將對消費者影響降至最低，為了維持商品既有品質而做出調整」，與新冠肺炎疫情無關，也非年度固定的價格調整，目前還不確定是否全球價格都同步調漲，但歐洲代購也已傳出漲價訊息；這波精品調漲，除了早前的香奈兒、BALENCIAGA和路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）已調整完畢，CELINE自5月28日起確定調漲價格。
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