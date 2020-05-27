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別人漲價MULBERRY降價 降幅約10% 同步推出英國鄉村綠新包款
MULBERRY日前宣布實行全球定價策略，用以拉近世界各地購買同一商品的價格距離，此外，品牌也同步發表秋冬包款，回歸到經典英國鄉村綠，帶著優雅沉穩的色調，是不退流行的包款色彩。
日前許多精品都發表了年度新價格，不少品牌因應物料或物價而有所調漲，向來專心走自己路的MULBERRY，發布了全球統一定價策略，以確保全球各地的消費者在購買品牌商品時，是統一的價格，目前針對占品牌90%營收的皮件類商品執行全球統一定價，計劃逐步擴展至其他商品類別。目前台灣的包款相較之前，定價大約會降10%，以大型Iris手袋為例，價格從48,200元調降為43,700元。
而近期品牌也針對經典包款推出MULBERRY Green色系，讓人想起英國鄉村及其風景之美，略帶陰鬱的文學氣質，是品牌標誌性的顏色。MULBERRY Green是在2015年創造出來的訂製色彩，在2020年秋冬系列，首次將此標誌色彩廣泛運用於全系列手袋包括Iris和Amberley，期許此一時刻的創作，也能成為未來回望的經典時刻。
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