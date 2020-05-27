別人漲價MULBERRY降價 降幅約10% 同步推出英國鄉村綠新包款

MULBERRY日前宣布實行全球定價策略，用以拉近世界各地購買同一商品的價格距離，此外，品牌也同步發表秋冬包款，回歸到經典英國鄉村綠，帶著優雅沉穩的色調，是不退流行的包款色彩。

日前許多精品都發表了年度新價格，不少品牌因應物料或物價而有所調漲，向來專心走自己路的MULBERRY，發布了全球統一定價策略，以確保全球各地的消費者在購買品牌商品時，是統一的價格，目前針對占品牌90%營收的皮件類商品執行全球統一定價，計劃逐步擴展至其他商品類別。目前台灣的包款相較之前，定價大約會降10%，以大型Iris手袋為例，價格從48,200元調降為43,700元。